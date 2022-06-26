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社會 社會焦點 保障人權

「最強下坡機器」撞騎樓！高雄2嫩妹驚魂1人斷牙　機車成保齡球

記者吳奕靖／高雄報導

「最強下坡」機器卻在高雄市的重愛路吃鱉！一名22歲的黃姓男子駕駛豐田86，在重愛路發生車禍，不明原因失控撞進大樓騎樓，當場撞飛多部機車以及2名才19歲的辣妹，目前已排除酒駕，詳細肇事原因，警方還在釐清當中。

▲一輛平價超跑衝撞進了騎樓，撞傷2名正在聊天的19歲辣妹跟多部機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛平價超跑衝撞進了騎樓，撞傷2名正在聊天的19歲辣妹跟多部機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍就發生在26日凌晨零點左右，左營區重愛路深夜傳來巨大聲響，一名22歲的黃姓男子開車toyota 86失控撞進大樓騎樓，騎樓裡頭有2名19歲正在聊天的女子，分別是曾姓以及江姓，曾女被這一撞，手腳多處擦挫傷之外，牙齒斷裂被進行急診，還好生命沒有危險，而江女表示自己只有輕傷，不送醫。

▲一輛平價超跑衝撞進了騎樓，撞傷2名正在聊天的19歲辣妹跟多部機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛平價超跑衝撞進了騎樓，撞傷2名正在聊天的19歲辣妹跟多部機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛平價超跑衝撞進了騎樓，撞傷2名正在聊天的19歲辣妹跟多部機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大樓住戶下來查看自己機車的情況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍除了撞到2名無辜的民眾之外，還有多部機車也成了「保齡球」被撞飛！而肇事原因初步已經排除黃姓男子酒駕，詳細原因還在了解當中。肇事的車輛豐田86也成為處理員警的討論話題，雖然市價大約一百多萬，不過這款車被稱為「最強下坡機器」，它的取名是來是漫畫《頭文字D》角色藤原拓海駕駛的AE86，是屬於平價的後趨式跑車。

▲一輛平價超跑衝撞進了騎樓，撞傷2名正在聊天的19歲辣妹跟多部機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛平價超跑衝撞進了騎樓，撞傷2名正在聊天的19歲辣妹跟多部機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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