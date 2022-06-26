防範汛期大雨　嘉義縣外溪洲抽水站上緊發條

▲翁章梁視察外溪洲抽水站防汛設備整備狀況。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

汛期及颱風季節來臨，嘉義縣長翁章梁前往外溪洲抽水站及外溪洲滯洪池，視察水利設施整備情形，翁章梁指示水利處同仁務必確保各項水利設施正常運作，保障縣民生命財產安全。

水上都市計畫區及溪州村因過去長年飽受積淹水之苦，且原無抽水站可協助地區抽排，縣府水利處積極向中央申請補助經費整體改善該區8,677人口的積淹水問題，其中包含外溪洲排水護岸整治、新建抽水站、防潮閘門及滯洪池等工程。

外溪洲抽水站總抽水量達4cms，並搭配面積4公頃、滯洪量139,400立方公尺的溪洲滯洪池，縣府106年著手勘測設計及發包，其中護岸整治工程於108年7月29日竣工；滯洪池工程於109年4月30日竣工；抽水站及防潮閘門工程於109年11月25日完成，工程總經費1億5,660萬。

水利處特別請代操作廠商務必加強抽水站整備情形、即時掌握水門啟閉時機、滯洪池排至最低水位、入流渠道垃圾清淤、防汛缺口檢視、水情資訊預警等作為，以利儘早啟動各項避災減災措施，並請水門、抽水站管理人員保持通訊正常，氣象局發佈颱風警報時務必立即進駐。

翁章梁視察後表示，今年的雨水很多，雖用水不缺但仍要注意淹水問題，希望此處施作工程後能夠緩解居民的水患之苦，工程可降低威脅但保護力仍有限，還請居民颱風來臨時務必要提高警覺。