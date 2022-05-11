五河局因應汛期將至　整裝已備511部抽水機迎戰雨彈

▲五河局因應汛期將至，整備工作進行移動式抽水機加強檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中央氣象局預報近期將有梅雨滯留鋒線，於未來幾日易有對流雲系產生，需留意短延時強降雨，另因恰逢天文大潮，沿海地區應加強防潮閘門啓閉管理。水利署第五河川局除盤點設備及功能外，搶修廠商亦整備待命。

水利署第五河川局今（11）日說明，已聯繫轄區雲林縣政府及嘉義縣市政府加強防汛整備、注意沿海低窪地區狀況，轄區內共備有511部移動式抽水機，於雨勢來前完成盤點預布、油料補給、功能確認及易淹水防汛熱點應變措施等事項，並將滯洪池放至低水位，為了將至的大雨，公私協力做好準備，俾及時迅速發揮救災功能。

▲防水擋板演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

五河局局長莊曜成責成相關人員，對於在建工程需確實加強防汛整備，備妥防汛期間工地防汛備料及足夠的施工機具、人員，搶修險廠商已配合整備待命、發揮防汛應變緊急處置演練經驗，以周延準備和民眾一同守護家園、面對氣候挑戰。

第五河川局表示，將持續密切注意降雨情勢，嚴密監控水情、做好預警通報聯繫降低災情發生，民眾可透過經濟部水利署防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息，減少生命財產損失。

▲石牛溪在建工程防汛整備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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