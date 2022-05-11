　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五河局因應汛期將至　整裝已備511部抽水機迎戰雨彈

▲移動式抽水機加強檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲五河局因應汛期將至，整備工作進行移動式抽水機加強檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央氣象局預報近期將有梅雨滯留鋒線，於未來幾日易有對流雲系產生，需留意短延時強降雨，另因恰逢天文大潮，沿海地區應加強防潮閘門啓閉管理。水利署第五河川局除盤點設備及功能外，搶修廠商亦整備待命。

水利署第五河川局今（11）日說明，已聯繫轄區雲林縣政府及嘉義縣市政府加強防汛整備、注意沿海低窪地區狀況，轄區內共備有511部移動式抽水機，於雨勢來前完成盤點預布、油料補給、功能確認及易淹水防汛熱點應變措施等事項，並將滯洪池放至低水位，為了將至的大雨，公私協力做好準備，俾及時迅速發揮救災功能。

▲移動式抽水機加強檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲防水擋板演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

五河局局長莊曜成責成相關人員，對於在建工程需確實加強防汛整備，備妥防汛期間工地防汛備料及足夠的施工機具、人員，搶修險廠商已配合整備待命、發揮防汛應變緊急處置演練經驗，以周延準備和民眾一同守護家園、面對氣候挑戰。

第五河川局表示，將持續密切注意降雨情勢，嚴密監控水情、做好預警通報聯繫降低災情發生，民眾可透過經濟部水利署防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息，減少生命財產損失。

▲移動式抽水機加強檢查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲石牛溪在建工程防汛整備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►虎尾午夜巨響！貨車左轉與機車相撞　20歲騎士彈飛送醫不治

►「有錢買不到」雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

►雲林新增559本土確診　虎尾106＋　雲林二監96群聚佔多數

►雲林確診產婦產雙胞胎　醫護「全身防護隔離衣」....2嬰PCR陰性

►快訊／雲林第二監獄爆群聚　受刑人照胃鏡快篩陽...96人PCR確診

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」！癡漢片曝光
F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公提告討豪宅！判決出爐
被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任
趕快下載！　LINE「7組隱藏版貼圖」來了
老司機「那邊流膿」染性病：我有防疫險！　求醫開5份診斷書
重症爸想回家！兒問「能看最後一面嗎」　醫嘆：我很殘忍
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公參戰提告討豪宅！判決出爐

五河局因應汛期將至　整裝已備511部抽水機迎戰雨彈

掛失竊車牌拒檢撞警車逃逸　自撞橋墩警逮3男1女...驚險影像曝

通緝犯騎友人車避查緝　停車越線身分曝光...結果車主也被通緝

快訊／國1南下三義段連2起事故　5車追撞...1車翻覆駕駛送醫

網傳丹大林道坍方「車友受困」　林管處：還可通行但隨時有落石

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

80色翁摸女照護員大腿！脫褲露鳥喊：一起玩　挨告判決出爐

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

被上銬還襲警！害菜鳥警手掌骨折　火爆男狡辯不認錯下場曝

F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公參戰提告討豪宅！判決出爐

五河局因應汛期將至　整裝已備511部抽水機迎戰雨彈

掛失竊車牌拒檢撞警車逃逸　自撞橋墩警逮3男1女...驚險影像曝

通緝犯騎友人車避查緝　停車越線身分曝光...結果車主也被通緝

快訊／國1南下三義段連2起事故　5車追撞...1車翻覆駕駛送醫

網傳丹大林道坍方「車友受困」　林管處：還可通行但隨時有落石

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

80色翁摸女照護員大腿！脫褲露鳥喊：一起玩　挨告判決出爐

柯文哲「九命怪貓」？連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

台股跌55點收在16006！守住萬六大關　台積電上漲3元

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

鄭宗哲、李灝宇連2戰敲安　宋文華救援失敗

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

從非法移民到冠軍3兄弟　Disney+將推出字母哥原創電影

高雄鼓山2157戶停電！　台電：落雷導致避雷器故障

爽吃免費漂浮早餐！花蓮高CP值包棟民宿　烤肉K歌嗨整晚超過癮

港媒爆王子交往鄧麗欣「劈腿郭雪芙」　烏龍緋聞傳超多次…反應曝光

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

即／臥龍洞3吊屍命案結案　「無他殺嫌疑」

14歲少年墜10樓亡　疑發燒吃藥頭昏釀禍

快訊／戴寧涉詐助理費518萬！檢求重刑24年

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

女教練偷吃店長：練深蹲只為坐對的人

快訊／國1南下麻豆段「車禍連發」　8車撞一團

男北捷末班車脫褲子DIY　3分鐘擦槍片上傳約砲

1歲女兒遭護理師誤剪手指！母心疼PO網

宣傳車擋總統車隊　警破窗強制驅離

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

虎尾貨車與機車相撞　20歲騎士送醫不治

更多熱門

相關新聞

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

中央氣象局預報中心課長林秉煜提醒，週四開始鋒面接近，各地降雨機率提高、降雨範圍擴大、時間也會拉長。週五至週日鋒面加上東北季風影響，屆時各地會有局部較大雨勢，會出現「短延時強降雨」，各地可能有淹水情形，須特別留意。

「紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

「紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

首波梅雨滯留鋒要來了　全台連4天防致災劇烈天氣

首波梅雨滯留鋒要來了　全台連4天防致災劇烈天氣

1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃

1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

關鍵字：

水利署第五河川局汛期鋒面梅雨

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

男星認是更生人「還在假釋期」

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面