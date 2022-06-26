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拉抬老幼疫苗施打率　翁章梁視察假日接種站

▲▼ 翁章梁守護老幼催打疫苗 視察假日接種站。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 催打老幼疫苗，翁章梁視察假日接種站。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣兒童BNT第2劑校園接種站及長者第4劑服務25日輪番啟動，縣長翁章梁首重保護老人小孩極力催打疫苗，分別前往水上國小、東石衛生所關心老幼接種情形，並呼籲65歲以上長者把握7月31日前接種任一劑疫苗，領500元禮券及2劑快篩試劑；兒童BNT第2劑已開，老小打疫苗防重症也預防MIS發生。

▲▼ 翁章梁守護老幼催打疫苗 視察假日接種站。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣25日公布819人確診，其中有症狀164人，無症狀655人。年齡介於4個月-95歲，12歲以下99人，65歲以上129人。累計全縣12歲以下染疫幼童5673人，65歲以上也有6315人，目前居家隔離739人，輕症居家照護6688人。

翁章梁表示，國內疫情已逐漸降溫，但很多國家已面臨變異株BA.4和BA.5威脅，指揮中心表示BA.4、BA.5傳播力更強，二次感染很有可能發生。中央研究院何美鄉教授說，「先感染後打疫苗」或「先打疫苗後被感染」者都有非常高的中和抗體產生，也強調疫苗一定要接種三劑才能對付 BA.n 變異株。

▲▼ 翁章梁守護老幼催打疫苗 視察假日接種站。（圖／嘉義縣政府提供）

為守護鄉親健康嘉義縣全力開設接種資源，目前全縣第一劑疫苗涵蓋率已達88.6%本島第一，但第3劑疫苗接種率僅67.2%，還有很多長者未完成第3劑接種，國內重症死亡仍以高齡、慢性病者為主，即使是新冠確診者康復者，仍應在發病日或確診日起間隔3個月後，依疫苗接種期程完成接種增加自然感染保護力。

衛生局長趙紋華指出，國內外專家學者一致呼籲完整接種疫苗，有助於降低成人MIS-A，兒童MIS-C的機率，尤其面臨BA.4、BA.5更強傳播力的病毒株，打疫苗更是重中之重。

▲▼ 翁章梁守護老幼催打疫苗 視察假日接種站。（圖／嘉義縣政府提供）

兒童BNT第2劑全縣共開設38場接種服務，暫不開放合約院所接種，提醒2劑間隔4週以上，以同廠牌為主不混打；而長者第4劑接種今明2天也有14場提供服務，符合資格趕快打早打早保護才是聰明選擇，相關疫苗接種服務請上嘉義縣衛生局網站查詢。

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