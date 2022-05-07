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確認汛期前排水無虞！花蓮挹注3千萬　13鄉鎮市分2期清淤疏濬

▲▼花蓮針對全縣13鄉鎮市易淤積河段、區域排水及一般排水，投入鉅資進行清淤疏濬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮針對全縣13鄉鎮市易淤積河段、區域排水及一般排水，投入鉅資進行清淤疏濬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年氣候異常暴雨頻繁，花蓮縣政府針對易淤積河段、區域排水及一般排水，投入1,000萬經費，並補助2,000萬本縣各鄉鎮市公所，進行「水利設施清淤疏濬維護工程」，提供鄉親安全無虞的家園，保障縣民生命財產安全。

建設處表示，在汛期前確認排水無虞，保持排水暢通水功能，排除雜木或土石阻塞，提前部署防洪準備，遇急降雨時能有效引排或匯流至主流河川內。

▲▼花蓮針對全縣13鄉鎮市易淤積河段、區域排水及一般排水，投入鉅資進行清淤疏濬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府建設處將陸續完成花蓮全縣13鄉鎮市之清淤疏濬作業，第一期清淤工程已於111年3月31日完工，主要針對無尾溪排水、廣東排水、南大排水、馬衛仔溪排水及南平排水進行河道內雜草雜木砍除作業，並整理豐濱橋上游左岸河道坍方部分。

▲▼花蓮針對全縣13鄉鎮市易淤積河段、區域排水及一般排水，投入鉅資進行清淤疏濬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另進行第二期清淤疏濬維護作業，針對長良排水、大禹排水、三民排水、酸柑排水砍除雜草雜木，並清淤整理大山橋上游河道，預計於111年5月31日完成河道整理工程。

▲▼花蓮針對全縣13鄉鎮市易淤積河段、區域排水及一般排水，投入鉅資進行清淤疏濬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

因應極端氣候的變化，縣政府加強宣導不要亂丟垃圾，並嚴格要求工程單位施工之際確實清除殘餘水泥或板模等工程廢渣，否則恐致排水系統堵塞造成嚴重水患。

汛期將至，縣政府呼籲民眾一起做好防颱措施針對住家周邊的環境，主動清掃有可能妨礙水流的垃圾、落葉，一起落實防颱的預防性措施，全民攜手執行，防汛部署才能達到減災的目的。

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