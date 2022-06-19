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廣西連日豪雨釀5死！珠江再發生流域性洪水　陸水利部示警防範

▲▼為特大暴雨過後，19日珠江上游在融江和浪溪江交匯處出現「涇渭分明」景象。（圖／中新社）

▲19日珠江上游在融江和浪溪江交匯處出現「涇渭分明」景象。（圖／中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸華南地區連日降下豪雨，各地災情頻傳，廣西境內的西江水位因此暴漲，引發的山洪造成5人喪命，被列為大陸今年第1號大型江河洪水。大陸水利部18日晚發出警告，珠江流域中的西江可能會再次發生「編號洪水」。據《澎湃新聞》19日下午報導，珠江再次發生流域性較大洪水。

據《澎湃新聞》報導，受近期降雨影響，珠江流域西江幹流廣西梧州站6月19日8時水位漲至20.95公尺，超過警戒水位2.45公尺，相應流量34500立方米每秒，編號為「西江2022年第4號洪水」；珠江流域北江幹流廣東石角站19日12時流量漲至12000立方米每秒，編號為『北江2022年第2號洪水』。鑑於西江、北江汛情形勢，依大陸水利部經綜合分析研判，珠江流域再次發生流域性較大洪水。

從水利部獲悉，受未來降雨影響，廣西西江幹流及支流柳江、桂江，廣東賀江、北江，湖南湘江，江西饒河、信江、修水，安徽青弋江水陽江，浙江錢塘江等主要江河可能發生超警洪水，廣西、廣東、湖南、江西、安徽、浙江等地暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

6月19日，水利部副部長劉偉平再次主持防汛會商，書訊連線水利部珠江水利委員會，滾動分析研判珠江等流域汛情形勢，進一步安排部署珠江流域洪水調度和防禦工作。

會商要求加強24小時應急值守，密切監視雨情水情汛情，滾動預測預報，科學調度運用水工程，有效減輕西江梧州段等重點河段的洪水防禦壓力，強化強降雨區水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦，做好預警發布、險情巡查搶護和危險區人員轉移避險，保障人民群眾生命安全。

水利部維持廣東、廣西2省區水旱災害防禦Ⅲ級應急響應，5個工作組仍在廣東、廣西防禦一線指導，19日繼續發布洪水黃色預警，提醒有關省區和社會公眾注意防範。

此前，據《央視新聞》報導，受17日晚上特大暴雨襲擊，廣西柳州市融水苗族自治縣香粉鄉古都村群旦屯發生山洪災害，至18日早上搜救結束確認，當地一棟木房、一棟磚房被沖毀，有5人死亡。

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