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「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁　幫王宣貿站台和掃街

▲「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁，南下幫民進黨台南市議員參選人王宣貿站台和掃街拜票，力拼初選過關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁，南下幫民進黨台南市議員參選人王宣貿站台和掃街拜票，力拼初選過關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁，南下幫民進黨台南市議員參選人王宣貿站台和掃街，2位民進黨知名政治人物，都賣力陪立委蔡易餘子弟兵「安全帽」王宣貿掃街拜票，力拼初選過關。

這是立委高嘉瑜第二次南下幫外號「安全帽」的王宣貿輔選，前二天召開家暴事件準備庭的高嘉瑜，10日似乎心情不錯，高興之餘，高和蔡易餘二人還直接在台南東山和白河街頭開啟「行動演唱會」模式，就是想要以她的歌聲力挺民進黨新人王宣貿。

▲「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁，南下幫民進黨台南市議員參選人王宣貿站台和掃街拜票，力拼初選過關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高嘉瑜是10日中午12時抵達台南東山，一下車就買了一大包台南東山最出名的東山鴨頭，她說：「這次她第一次來東山買鴨頭，老早就想來了，沒想到還是幫王宣助選才能到東山買鴨頭」。

買了一大包東山鴨頭後，高嘉餘和議員參選人王宣貿、立委蔡易餘直接站上宣傳車在東山街頭掃街，二話不說，直接在老街街頭開起行動演唱會，直接唱起「心花開」，讓現場遊客笑不攏嘴，直接對高比讚。

▲「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁，南下幫民進黨台南市議員參選人王宣貿站台和掃街拜票，力拼初選過關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陪在身旁的立委蔡易餘說，高嘉瑜今天完全開啟行動演唱會模式，真的很厲害，連消防車都突然鳴起警報聲了。隨後在王宣貿陪同下，又趕赴白河市區掃街，一邊唱歌，一邊幫王宣帽拉票，最後並品嚐白河60年最在地的蓮藕茶，才結束今日的掃街行程。

此外，嘉義縣長翁章梁10日前往台南市，陪同市議員擬參選人王宣貿掃街，為王宣貿拉抬聲勢。翁章梁縣長表示，王宣貿是嘉義海線立委蔡易餘一手培養的子弟兵，之前擔任地方服務處主任服務嘉義鄉親，現在要回鄉參選將他在嘉義所學的一切奉獻台南鄉親，翁章梁縣長除了肯定王宣貿的能力外，也表示第一選區的黨內初選他唯一支持王宣貿。

▲「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁，南下幫民進黨台南市議員參選人王宣貿站台和掃街拜票，力拼初選過關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

翁章梁縣長表示，他是野百合世代，在參與學運後他也曾在新營參選國代，這是他從政的起點。在參選國代後他也進入台南縣府任職，也算是對新營地區的發展與市政非常了解。翁章梁縣長表示，新營是嘉義縣非常重要的生活圈，不只地理位置上與鹿草、水上及義竹相連，在產業上更是可以相互支援，也讓新營人與嘉義人的關係因此緊密。現在新營製造，嘉義加工的新營子弟要回鄉參選就是「新營與嘉義」關係緊密、重要的最佳例證。

▲「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁，南下幫民進黨台南市議員參選人王宣貿站台和掃街拜票，力拼初選過關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後翁章梁縣長表示，雖然新營是台南市的一部分，但是由於地理環境接近，如果可以和嘉義縣跨縣市合作，一定可以共創一個更好的發展，發揮1+1大於二的效果。他也期許嘉義加工的王宣貿，可以順利當選台南市議員，帶著嘉義經回到台南讓故鄉有所成長，讓大新營地區變得更好！

▲「港湖女神」立委高嘉瑜、嘉義縣長翁章梁，南下幫民進黨台南市議員參選人王宣貿站台和掃街拜票，力拼初選過關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

離初選民調只剩一周時間，對於自己的選情是否有信心？王宣貿說，信心是有，但選舉就是一直往前衝，尤其在高嘉瑜和蔡易餘2位重量級立委、翁章梁縣長的加持下，氣勢不錯，目前選情穩定，力拼初選過關。

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高嘉瑜翁章梁王宣貿站台掃街拜票

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