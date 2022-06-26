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猴痘殺入！台大醫：做到這3點不用怕　「避免不安全性行為」

 ▲▼猴痘。（圖／路透）

▲全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣24日出現首例境外移入猴痘確診個案，為自德國返台的20多歲本國籍男性，目前於負壓隔離病房治療中，並匡列9位接觸者。又一傳染病殺入，國人相當關心，台大感染科醫師謝思民指出，每個人依接觸程度而有不同感染風險，其中風險最高為感染者的性接觸者/伴侶，同住成員、性工作者及醫療保健衛生工作者，但只要「做到3點就不用怕」。

台大感染科醫師謝思民於首例猴痘確診個案殺入台灣前，即在粉專《感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師》PO出多篇衛教文。他說明，猴痘由猴痘病毒引起，屬於人畜共通傳染病，人與人間可透過接觸皮膚傷口/黏膜、體液、大量飛沫、親密接觸等方式傳染。典型臨床表現包括臉部及四肢大範圍皮疹、發燒、淋巴結腫大等。

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謝思民接著說，但在2022年這波疫情，大多有非典型表現，如皮疹病灶較少量，以及會分布在生殖器及肛門周圍（水皰、膿皰或潰瘍等），較不會有大面積擴散。

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲醫師呼籲，猴痘透過體液、大量飛沫傳染，因此應避免與與陌生人親密接觸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

謝思民解釋，台灣首例確診猴痘個案，以目前感控措施收治於負壓隔離病房，將治療至「全身皮膚病灶結痂完全脫落」才能解隔。但並非因猴痘有很強的飛沫傳染力，只因目前國內個案少，負壓隔離病房也還夠用，為了醫院內安全起見，才以這樣的感控規格來照護。他也直言，「猴痘不會像新冠那麼大規模傳播的啦，大家不要過於擔心。」

謝思民也提醒國人，只要做到以下3點，就不用擔心感染猴痘，包括避免與陌生人親密接觸，或發生不安全性行為；保持良好的防疫衛生習慣，維持手部衛生及戴好口罩；若曾至流行地區而出現疑似症狀，返國入境時請主動告知機場檢疫人員，並儘速就醫，記得告知醫師旅遊史與接觸史。

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