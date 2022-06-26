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猴痘未列「全球公衛緊急事件」　專家怒批WHO：做出錯誤決定

▲▼猴痘。（圖／路透）

▲過去六週內，有48個非猴痘流行國家出現超過3200起猴痘病例。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）25日宣布，在全球48國出現病例的猴痘疫情，不會列為最高級別警戒的「國際公衛緊急事件」，這也引來專家批評，認為WHO的決定是錯誤的。

根據《路透社》報導，WHO指出，儘管委員會內部存在一些不同意見，但最終一致認為，猴痘疫情在現階段不是「國際關注的緊急公共衛生事件」（PHEIC）。PHEIC目前僅適用於新冠肺炎疫情與小兒麻痺，屬於國際衛生條例中的最高級別警戒。

WHO宣布此決議後，引發專家質疑，身為WHO委員會顧問的耶魯大學流行病學副教授岡薩維斯（Gregg Gonsalves）直言，這個決定是錯誤的，「它符合所有標準，但他們決定在這個重大決定上做出賭注。」

根據WHO數據，在過去六週內，有48個非猴痘流行國家出現超過3200起猴痘病例與1例死亡報告；中部非洲則在今年出現1500例猴痘確診，以及70例死亡個案。目前雖已有針對猴痘的疫苗與治療方法，但供應量有限。

部分專家認為，WHO這次未將猴痘列入PHEIC的主因，是因為該組織在2020年1月將新冠肺炎列入PHEIC時，各國並未關注，甚至質疑此決定，直到WHO在6周後採用「大流行」（pandemic）一詞，各國才開始作出相關防疫行動。

►WHO宣布　猴痘疫情尚未構成全球公衛緊急事件
 ►猴痘病毒變異速度加快！突變多出12倍　疑為加速演化徵兆
 ►紐約閃電宣布「開打猴痘疫苗」！　100多男排隊擠爆診所

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關鍵字：

猴痘 WHO世界衛生組織

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