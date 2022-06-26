擔心猴痘嗎　台大醫揭做到這3點就免驚

記者陳俊宏／綜合報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，為一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中，並匡列9位接觸者。對此，台大感染科醫師謝思民表示，擔心2022猴痘嗎？做到以下三點就不用驚。

謝思民25日在「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」臉書表示，這三點為：

1、避免與陌生人親密接觸或發生不安全性行為



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2、保持良好的防疫衛生習慣（維持手部衛生及戴好口罩，這兩年大家都很熟了）



3、若曾至流行地區而出現疑似症狀，回國入境時請主動告知機場檢疫人員，並儘速就醫，記得告知醫師旅遊史與接觸史。

▼猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

謝思民說，關於猴痘，人與人之間的確可能透過接觸皮膚傷口（包含皮疹、丘疹、水皰、膿皰、未脫落的結痂）、黏膜、大量體液、很大量飛沫及親密接觸（包含性行為）等方式傳播。

對於台灣首例猴痘確診個案，謝思民指出，以目前的感控措施，會將其收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落，才解除隔離。

謝思民解釋，但這樣的措施，並不是因為猴痘個案有很強的飛沫傳染性（不然全世界個案不會才幾千人），只是目前國內個案少，負壓隔離病房也還夠用，而且為了醫院內安全起見（醫院內除了醫護人員，還有許多免疫缺損患者），才以這樣的感控規格來照護。

謝思民表示，也因為猴痘傳染性遠遠不及天花表哥，所以沒有「親密接觸」的「密切接觸」者，不需隔離，僅需由衛生單位進行狀況追蹤及健康關懷（直到與確定病例最近一次接觸日後21天），所以猴痘不會像新冠那麼大規模傳播的啦，大家不要過於擔心！

疾管署25日公布「猴痘防治工作手冊」，並提醒，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

▼猴痘接觸風險等級。（圖／疾管署提供）

