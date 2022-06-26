照片曝光！國內首例猴痘患者「腿冒痘」　衛生局：與國外不太一樣

圖、文／鏡週刊

歐洲爆發「猴痘」疫情，台灣近日也出現首名確診個案，一名從德國留學返台的25歲台南男子，在居隔期間出現症狀，24日判定為猴痘確診。台南市衛生局已依規定進行疫調，原先匡列了20名相關接觸者，昨（25）經重新檢視接觸情況和相關指引後，將匡列對象縮減至9人。衛生局也公布了該名患者的患部情況，其症狀與先前國外的確診情況不甚相同。

疾管署自23日起將猴痘列為第二類法定傳染病，24日台南就傳出首例確診個案。台南市衛生局指出，該個案為一名25歲男性，本月16日自德國返台，20日因發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹以及鼠蹊部淋巴腫大，21日至診所就醫，22日和醫院視訊看診後再行前往醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液、水疱液採檢送驗，24日研判為猴痘確診，目前已收治於負壓隔離病房。

由於該個案曾到高雄就醫，台南、高雄2地衛生單位一開始採擴大匡列，共列入20名接觸者，不過疾管署副署長莊人祥25日表示，根據新的工作指引，將接觸者匡列處置分為低、中、高風險，因此排除另外11人，被匡列的9人則需自主監測21天，至7月14日止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市衛生局則透露，台南匡列的密切接觸者有6人，包括家人及醫療相關人員，目前均無症狀，衛生單位將持續進行關懷，健康監測至7月14日。

個案在就醫治療後目前相關症狀已有改善，衛生局也公布其感染的照片，其中可以看到患者的大腿冒出數顆痘痘，週邊皮膚泛紅。先前國外傳出的案例，患者多為臉部發病再蔓延至四肢與軀幹，對此衛生局也說，這名個案和外國感染者的症狀不太一樣。

衛生局也再次對外說明表示，猴痘主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，雖證實可有效人傳人，不過猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或為照顧確診者的醫護。相關症狀包含皮膚病灶如斑疹、丘疹、水泡、膿疱、發燒、畏寒或寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。

由於國際猴痘疫情逐漸擴大，民眾應避免接觸齧齒動物和靈長類動物、生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用，同時避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播，自海外入境者若出現疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史及接觸史。如有猴痘防疫相關問題，可撥打免付費防疫專線1922或衛生局防疫專線，相關資訊也可至疾管署網站查詢。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

猴痘侵台進入關鍵20天 醫：一旦進社區難根斷

台南25歲男確診猴痘 晚間擴大匡列19人

猴痘可能被列為PHEIC 醫示警：當初COVID-19也是這樣被宣布