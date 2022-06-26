北京環球影城重啟！40度高溫嚇退遊客　二刷男卻讚「像超級VIP」

記者蔡儀潔／北京報導

因疫情關閉2個月後，北京環球影城25日重新開園，防疫管控相當嚴格，不過因當天氣溫高達40度，遊客數量不如預期。一名遊客向《東森新媒體ETtoday》表示，「太熱太痛苦了...但幾乎不用排隊，像買了超級VIP一樣。」

開幕不到一年的北京環球影城，可以說是命途多舛，先是經歷新一輪疫情，5月1日小長假被暫停營業；原定6月15日重開，但因員工宿舍出現3例確診，開園日再度延期。

在關門2個月後，環球影城主題公園終於順利於6月25日開門迎客，營業時間調整為早上10時至傍晚7時。消息傳出後，立刻引起網友熱烈討論，同程旅行大數據顯示，消息公佈1小時內，北京環球影城旅遊搜索熱度較前一日同一時段上漲186%。

▲不到10時開園時間，便陸續有遊客排隊等入園。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京環球度假區執行副總裁、總經理康兆寧（Joe Hoskin）25日表示，「這一個多月以來，我們每天做好清潔和消毒工作，確保大家有一個安心愉快的體驗，今天我們再次重啟歡樂！」他話音剛落，現場響起熱烈的歡呼鼓掌聲。

記者發現，當天不到10時，就有不少遊客準備入園，多數是一家大小前來；工作人員查看每位遊客的預約碼、北京健康寶綠碼及72小時核酸陰性證明。

園方防疫做得相當嚴格，首先採取「預約制」，按75%限流開放；每個遊樂設施的入口處，都要求遊客必須掃碼；工作人員基本都配戴N95口罩，一旦看見有遊客脫下口罩或口罩沒戴好，就會立刻走上前提醒。

▲哈利波特園區，高溫下的遊客紛紛備好防曬裝備。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京25日當天最高氣溫達到40度，政府也發布「高溫預警」，建議市民避免長時間戶外活動，謹防中暑。高溫天氣下，不少遊客打起退堂鼓，一名市民就透露，原本已經買好票，但因為收到「高溫」簡訊，擔心玩得不盡興，斟酌後決定改期。

社交平台小紅書博主「環球小探員」於24日指出，「6月25日環球開園第一天，預計入園人數6500人，園區限流1萬人。」

記者發現，當天前來打卡的遊客是「全副武裝」，紛紛備好防曬裝備，例如太陽眼鏡、遮陽傘、防曬袖套、面罩、帽子等等。園區內的工作人員透露，有準備各類冰鎮飲品，「賣得很不錯。」

▲▼ 多個熱門遊樂設施排隊時間均小於5分鐘，非常冷清。（圖／記者蔡儀潔攝）

在限流和高溫的雙重威力下，開園首日雖熱鬧，但沒有出現人潮爆滿的情況，大多數遊樂設施排隊時間均小於5分鐘，相比以往折疊好幾圈的長隊，實屬冷清；人氣最高的哈利波特「三把掃帚」餐廳，過去動輒排隊都要1小時，如今僅需約15分鐘就可以入座。

一名遊客透露，自己是二刷環球影城，去年11月來時「到處都是人」，哈利波特的遊樂設施之前排了1小時45分鍾，這次排不到5分鐘就玩到，「好像買了優速通（Express Pass），太爽了。」

不過，也有遊客抱怨「後悔今天過來」，因為實在是「太熱了」，遊園體驗感下降，「我本來心情很好，被哈利波特和天氣弄得特別難過。」

據悉，北京環球影城是亞洲第三座、世界第五座環球主題公園，投資超過300億元人民幣（約新台幣1330億元），於2021年9月20日正式向公眾開放。有趣的是，環球度假區開園後，遊客單日步數可達3萬步，這也使5公里外的按摩店生意變好，因此按摩、足療被調侃為「環球影城最先帶動的周邊產業」。另外，度假區附近的餐廳、飯店夜間訂單量也都大幅上漲。