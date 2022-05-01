北京環球影城5月1日起關閉！全市4天「禁止內用」全改外賣

▲北京環球影城。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京爆發新一波疫情，雖未像上海採取封城措施，但也祭出多項限制，五一連假期間，不僅電影院全部關閉、前往公共場所都必須出示檢測陰性證明，連北京環球影城也暫時關閉，全市餐廳還禁止內用，只能經營外賣。

北京環球影城5月1日宣布，接到政府有關部門的通知，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道自5月1日起暫時關閉。

▼疫情爆發後，北京鬧區人煙稀少。（圖／記者蔡儀潔攝）



北京環球影城提到，接到政府有關部門的通知，為落實疫情防控要求，配合開展新冠肺炎疫情流行病學調查，同時出於對遊客和員工健康及安全的審慎考慮，北京環球度假區已在疾控部門指導下立即啟動防疫應急預案。

北京環球度假區強調，將密切關注疫情防控形勢，運營恢復時間一旦確定，將及時告知大家。同時，將繼續全力落實疫情防控相關措施，在相關部門指導下進行全員核酸檢測、環境採樣檢測、對整個園區進行全面、深度的清潔消殺等工作，確保度假區環境的健康與安全。

除了環球影城暫停營業以外，根據北京市官方的通告，北京全市的電影院五一連假期間也都暫時停業、全市所有餐廳都必須暫停內用服務，並且民眾前往各類公共場所都必須出示48小時內檢測陰性的證明。

根據通報，北京4月30日新增53例本土確診、6例無症狀感染，染疫人數持續增加中。

▼朝陽區民眾排隊接受檢測。（圖／記者蔡儀潔攝）

