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瘦不下來不是你的錯！科學家點名「50種化學物質」：它們害你變胖

研究發現潛藏在生活四處的化學物質，是導致肥胖的原因。（示意圖／Unsplash）

▲研究發現潛藏在生活四處的化學物質，是導致肥胖的原因。（示意圖／Unsplash）

 圖、文／CTWANT

減肥成為現代許多人的困擾，控制飲食、規律運動，不少人試盡各種方式還是瘦不下來，不過原因很可能不是你不夠努力，而是潛藏在食品包裝、衛生用品、電子產品、水等生活周遭的「肥胖因子」（obesogens）。

根據世界衛生組織資料，自1975年以來，全球肥胖人數增加了2倍，現在有大約20億人體重過重或肥胖，約4000萬五歲以下兒童有超重或肥胖問題，肥胖儼然成為文明病，不過國際醫學期刊《生化藥理學》刊登3份評論論文，超過40位科學家引用了1400項研究，指稱生活中周遭到處潛藏著肥胖因子，包括水、灰塵、食品包裝、個人衛生用品、家用清潔用品、電子產品等。

專家一共點名約50種有害化學物質，並指出這些化學物質又被稱為「環境賀爾蒙」，譬如被用於包裝、鍋具、兒童汽車座椅的全氟烷基化合物（PFAS），或是用在塑膠製品上的雙酚A等物質，這些物質會造成人體代謝混亂、改變脂肪細胞、提高熱量吸收效率，並且導致人們吃得更多，從而導致肥胖。

加州大學舊金山分校內分泌系兒科榮譽教授魯斯提（Robert Lustig）指出，論文發現曾有5歲幼童出現肥胖問題，後來經過研究才發現，很可能是該名用兒用的沐浴乳內，含有植物雌激素。

研究主要作者、美國國家環境健康科學研究所前僱員韓德爾（Jerrold Heindel）則表示相關研究已經指出，幼兒肥胖與空氣污染有關係，因為幼兒會藉此接觸到環境因子；魯斯提也說明「事實證明，傾倒在環境中的化學物質會產生這些副作用（肥胖），因為他們會讓細胞做一些原本不會做的事情」。

此外研究還指出，在這些會導致肥胖的環境因子中，約有5種物質會「隔代遺傳」讓肥胖透過遺傳持續發生，因此研究指出肥胖治療的重點應該轉向「預防」，應該試圖透過減少這些化學物質來避免肥胖。

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