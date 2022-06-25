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人妻整形驗血發現得愛滋！丈夫嗆「別碰我」秒提離婚　真相超傻眼

女子整形前進行例行檢查，卻發現有愛滋病。（圖／翻攝自網易新聞）

 ▲女子整形前進行例行檢查，卻發現有愛滋病。（圖／翻攝網易新聞）

圖、文／CTWANT

人性禁不起考驗，即使感情再好，都可能因為一點小事而反目成仇。中國有一名陳姓女子，在整形前進行例行檢查，沒想到發現有愛滋病，丈夫竟無條件選擇相信診斷結果，對她百般嫌棄，夫妻間因此有了隔閡。

陳女相當愛美，很重視自己的外貌，她為了消除眼袋，預約了一間整形醫院，打算做眼袋消除手術。萬萬沒想到，在手術前例行檢驗時，愛滋病結果呈現陽性，讓她無法置信。更心寒的是，丈夫開始嫌棄她，揚言不讓她碰自己和孩子，甚至要和她離婚。

在事情發生後，陳女並不相信檢測結果，很快又找到另一家醫院驗血，結果顯示陰性，也就是說她根本沒有愛滋病。雖然她證明了自己是健康的，夫妻間卻因此鬧翻，為此她再次前往整形醫院，要求醫院對誤診給個交代。然而，院方卻不認可陳女在其他醫院的驗血報告，因為沒有用真名。

陳女最後證明自己的清白。（圖／翻攝自網易新聞）

▲陳女最後證明自己的清白。（圖／翻攝網易新聞）

對此，陳女十分氣憤，解釋是因為愛滋病難以啟齒，才會化名到另一家醫院驗血。最後，她決定進行第3次驗血，找了另一間醫院再做檢測，這次帶全家一起去，結果顯示所有人都是健康的。這時出錯的整形醫院才坦承錯誤，但是負責人並未誠懇道歉，還狡辯找理由，態度讓人失望。

陳女放棄做眼袋手術，也不再追究醫院的責任，事情也總算告一段落。不過，她雖然證明了自己的驗血結果，生活卻難以回到以往，和丈夫間已經產生難以彌補的裂痕了。

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