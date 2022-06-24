車廂哪裡最危險？　研究指出：「這區域」空氣流通最慢

▲專家建議，最好避免坐在車廂中段。（圖／達志／美聯社）

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雖然世界各國紛紛走向與新冠肺炎共存，但面對不斷變異的病毒株，維持防疫措施仍然是重要手段，尤其是搭乘大眾交通工具時，要怎麼降低乘客感染風險？來自劍橋大學與倫敦帝國理工學院的研究團隊指出，民眾搭車時，無論位於車廂哪個位置「感染風險都差不多」，但研究也給出建議，如果車廂人數少於50%，保持社交距離；如果車廂人數多於50%，最好避免坐在車廂中段，因為那裡空氣流通最慢。

走向與病毒共存，了解大眾交通工具內空氣傳播模型，對於降低乘客和機組人員感染風險至關重要；由劍橋大學和倫敦帝國理工學院合作的研究近日被發表在期刊《室內空氣》（INDOOR AIR），此研究模擬在真實火車車廂中的空氣流通模型，希望能夠找出車廂哪個地方「最安全」。

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不過研究作者德克賴伊（Rick de Kreij）表示，雖從空氣流通的角度來說，車廂中段的空氣流通最慢，因此如果感染者位於車廂中段，病毒感染其他旅客的可能性較高，但乘客根本無法得知感染者確切位置，因此對一般民眾而言，不論坐在車廂哪個位置，感染風險其實都差不多，因此在空氣不流通的車廂內，「戴口罩比保持社交距離更能降低感染風險」。

德克賴伊也建議，當車廂承載量未滿50%時，維持社交距離仍然有效，「並戴上高質量口障，它不僅可以保護你免於新冠肺炎的侵害，還可以保護你免於其他常見呼吸道疾病侵害」，相反在車廂承載量超過50%時，則建議盡量遠離空氣較不流通的中段位置。

研究也指出，實際上有許多因素會影響火車車廂上的傳播風險，包括乘客是否接種了新冠疫苗、是否戴好口罩，還有車廂擁擠程度等，這些因素中任何一項改變都可能改變風險水平，德克賴伊表示「這就是我們關注相對風險，而不是絕對風險的原因」，此外研究也建議業者應增加車廂內通風系統保護乘客。

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