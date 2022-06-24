　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車廂哪裡最危險？　研究指出：「這區域」空氣流通最慢

英國研究發現，在車廂中不論哪個位置「染疫風險都差不多」。（圖／達志／美聯社）

▲專家建議，最好避免坐在車廂中段。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

雖然世界各國紛紛走向與新冠肺炎共存，但面對不斷變異的病毒株，維持防疫措施仍然是重要手段，尤其是搭乘大眾交通工具時，要怎麼降低乘客感染風險？來自劍橋大學與倫敦帝國理工學院的研究團隊指出，民眾搭車時，無論位於車廂哪個位置「感染風險都差不多」，但研究也給出建議，如果車廂人數少於50%，保持社交距離；如果車廂人數多於50%，最好避免坐在車廂中段，因為那裡空氣流通最慢。

走向與病毒共存，了解大眾交通工具內空氣傳播模型，對於降低乘客和機組人員感染風險至關重要；由劍橋大學和倫敦帝國理工學院合作的研究近日被發表在期刊《室內空氣》（INDOOR AIR），此研究模擬在真實火車車廂中的空氣流通模型，希望能夠找出車廂哪個地方「最安全」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過研究作者德克賴伊（Rick de Kreij）表示，雖從空氣流通的角度來說，車廂中段的空氣流通最慢，因此如果感染者位於車廂中段，病毒感染其他旅客的可能性較高，但乘客根本無法得知感染者確切位置，因此對一般民眾而言，不論坐在車廂哪個位置，感染風險其實都差不多，因此在空氣不流通的車廂內，「戴口罩比保持社交距離更能降低感染風險」。

德克賴伊也建議，當車廂承載量未滿50%時，維持社交距離仍然有效，「並戴上高質量口障，它不僅可以保護你免於新冠肺炎的侵害，還可以保護你免於其他常見呼吸道疾病侵害」，相反在車廂承載量超過50%時，則建議盡量遠離空氣較不流通的中段位置。

研究也指出，實際上有許多因素會影響火車車廂上的傳播風險，包括乘客是否接種了新冠疫苗、是否戴好口罩，還有車廂擁擠程度等，這些因素中任何一項改變都可能改變風險水平，德克賴伊表示「這就是我們關注相對風險，而不是絕對風險的原因」，此外研究也建議業者應增加車廂內通風系統保護乘客。

延伸閱讀
顏正國《少年吔》電影又爆爭議　2份投資合約金額不同議員轟「有吸金嫌疑」
白雲「躺著也中槍」證實賣房爆料　不談賣出金額怕「債主會上門」
猴痘今起列第二類法定傳染病　疑似病例24小時內要通報

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
車廂哪裡最危險？　研究：「這區域」空氣流通最慢
快訊／陳時中今回歸記者會！　「消失12天」首露面
恩恩爸喊血氧值80卻寫「無法測量」　消防局回應了
快訊／俄羅斯驚爆墜機！　傳多人死亡
iPhone最新爆料！　「古銅金配色」曝光
燕子店內盤旋！　開出「6.1億威力彩頭獎」彩券行曝
「殭屍展」明開幕！新竹靈糧堂怒轟：無知愚昧深深得罪神
S-70C機工長殉職　同袍淚憶「大仁哥」：領導極受賞識

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南部地區醫療用血僅3.6天　各大醫院院長聯合呼籲捐血救人

用中文退燒了？小朋友聊天狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

今晨連兩震！氣象局曝兩起不同構造　620餘震已29起

快訊／陳時中今回歸下午2點記者會！「消失12天」染疫後首露面

車廂哪裡最危險？　研究指出：「這區域」空氣流通最慢

分科測驗20縣市設考場讓確診生應考　未主動通報將取消資格

燕子店內盤旋！彰化彩券行開出6.1億威力彩頭獎　終結16連槓

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

南美館「地獄展」明開幕！　可否cosplay拍照？小編回答埋伏筆

爆熱！今體感溫度飆40度↑　午後雷雨彈「像游擊隊」

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

南部地區醫療用血僅3.6天　各大醫院院長聯合呼籲捐血救人

用中文退燒了？小朋友聊天狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

今晨連兩震！氣象局曝兩起不同構造　620餘震已29起

快訊／陳時中今回歸下午2點記者會！「消失12天」染疫後首露面

車廂哪裡最危險？　研究指出：「這區域」空氣流通最慢

分科測驗20縣市設考場讓確診生應考　未主動通報將取消資格

燕子店內盤旋！彰化彩券行開出6.1億威力彩頭獎　終結16連槓

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

南美館「地獄展」明開幕！　可否cosplay拍照？小編回答埋伏筆

爆熱！今體感溫度飆40度↑　午後雷雨彈「像游擊隊」

南部地區醫療用血僅3.6天　各大醫院院長聯合呼籲捐血救人

不滿被叭一聲...路狂症阿北騎車狂追　刺傷夜遊男大生背部

買個麥當勞就出事！　女移工吃早餐...害同房15室友整窩被逮

2人5折！台北喜來登十二廚6／27-6／30快閃優惠　最高現省1490元

「最容易疏忽1物」吃電怪獸曝光！第一名不是冷氣：電費噴3000元

用中文退燒了？小朋友聊天狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

「假和尚」上門「化緣」下迷藥　女店員奮力逃出躺地手腳抽搐

日本電車遭潑「不明惡臭液體」！2少女緊急送醫　1人腹部劇痛

Xpark夏日祭典又來了！穿浴衣逛水族館、企鵝吃流水「魚」麵線

57歲張曼玉「暴瘦近況曝光」當DJ打碟！　同場2大咖天王嗨爆全場

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

高雄「神秘拖板車」載巨木箱　千人猜答案

正取二台大醫！建中小鮮肉曝3C讀書法

主廚教高麗菜正確切法　口感更好

館長喊被騙：民進黨是這樣對付我

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

小情侶吵架！男友道歉「那邊硬硬的」她更氣

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

台大醫學系「神鬼學生」鑽漏洞錄取　落榜頭氣炸

即／威力彩6.19億　彰化一注獨得

孩子稱「爸過世」震撼萬人　媽曝真相

雞排妹轟搭訕男滾　發文公審戰翻

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

英文老師「超小比基尼」推特被追爆　她無奈回應了

更多熱門

相關新聞

金融男轉行領28K追夢　爸媽崩潰

金融男轉行領28K追夢　爸媽崩潰

一名網友發文透露，自己過去在金融業，每個月可以領7、8萬薪水，但他自己對這個行業沒有熱情，去年鼓起勇氣辭職，換了個一直熱衷的藝文領域的工作，雖然每個月薪水僅2萬8，可是做得很開心，但家人朋友都覺得他瘋了，讓他相當苦惱。

你知道這什麼嗎？百萬網紅揭內幕

你知道這什麼嗎？百萬網紅揭內幕

整理亡母老家！她發現「20多個紅包」淚崩

整理亡母老家！她發現「20多個紅包」淚崩

西門町捕獲「高顏值制服正妹」！

西門町捕獲「高顏值制服正妹」！

門禁晚上10點！22歲女曝超嚴家規

門禁晚上10點！22歲女曝超嚴家規

關鍵字：

周刊王室內空氣車廂

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

即／海軍證實「機工長離世」　生前執勤照曝

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

他買5000張股票到果糖廠股東會飆罵　讓公司月省近200萬

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面