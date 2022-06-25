「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅預留千字遺言…1年後成真

記者蔡怡萍／綜合報導

苗栗市經國路今日（25）中午一部大型重機高速撞擊路邊的普通重機車後再撞樹，大型重機閻姓騎士傷重當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，死者是有上萬粉絲的閻姓網紅。閻男自己也深知騎車的危險、在1年前就曾在IG寫下千字「遺言」，「會不好哪一天，我說往哪裡騎，到了才發現、目的地是天堂」，而他寫道「如果哪天我走了，這篇文能讓大家記得我」，沒想到竟一語成讖，讓人不勝唏噓。

▲（圖／翻攝當事人IG）

閻男不僅熱愛騎重機，事業也頗有成就，IG和臉書上放的都是他騎重機的英姿，不管拿孤輪、壓車，帥氣照片一張又一張，然而，不知什麼原因，他突然在去年6月15日，在IG留下一篇千字「遺言」。

他寫著，「私底下寫著一封信，也不知道什麼時候會用到，不如就在網路上寫一封，能放很久、也能讓大家知道目前的我在想什麼」。

他說自己曾自白「愛上騎車很自私，騎車的快感永遠都只有自己能體驗，但是發生意外承受的悲傷 卻是要你們背負，先說聲對不起，讓你們擔心了」。

▲重機騎士苗栗車禍傷重死亡，IG湧入大批粉絲留言表示不捨。（圖／翻攝當事人IG，下同）



而他就算深知可能帶來的危險，但他熱愛重機的心仍然堅定，「如果我的這一生，最後是做著我喜歡的事情、騎著我喜歡的車，沒有帶著遺憾離開，那其實我會很開心的」。

他對媽媽、弟弟、女友，甚至不認識的各位都留下的想說的話，語帶輕鬆、卻充滿感性與歉疚，「很抱歉，留下悲傷還有難過給你們，但是人生總是得往前看，我只是提早到達目的地，我會在那邊、慢慢等待你們，不管多久、我都會等…」

他在文末提醒、也自我期許，「在騎車的時候想想自己想想家人，希望我每次出去騎車都能準時回家，希望我說的那天，永遠不要到來…」沒想到1年後的今天，真的魂斷在最愛的重機路上，看來格外令人感嘆與哀働。

不幸消息曝光後，閻男FB與IG也湧入大批網友粉絲留言，許多人不敢置信「這不是真的吧」、「我無法接受…能不能是假的」，也有好友寫下「哥我還在等你來鹽水跟我一起衝蜂炮，你怎麼就這樣走了…」，「願你在天上能夠繼續開心做祢喜歡的事，祢的意念會在這世上留存下來的」，「在上面也要快樂騎車，一路好走」、「一輩子的偶像R.I.P」。



