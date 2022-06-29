朝聖本尊！鹹酥雞老闆「撞臉陳時中」　本人近距離曝光超靦腆

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

「滾動式油炸！」一張鹹酥雞老闆工作照近日在臉書瘋傳，網友發現這位老闆戴著口罩，頂著一頭灰白的俐落短髮，外表神似衛福部長陳時中，忍不住調侃「這是哥哥陳時上，部長是陳時中。」據了解，該鹹酥雞餐車在苗栗高中附近營業，平時生意相當好，記者走訪時，老闆夫妻都相當低調。

▲苗栗鹹酥雞攤車老闆神似衛福部長陳時中。（合成圖／記者蔡文淵翻攝、指揮中心提供）

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網友瘋傳的照片中，老闆站在鹹酥雞攤車內一籃一籃炸著炸物，身穿紅色的球衣，外面還套著圍裙，臉戴口罩、頂著一頭灰白色的俐落短髮，滄桑的眼神、濃厚的眉毛，像極了衛福部長陳時中。

照片曝光後立即引起網友熱烈討論，忍不住留言調侃，「兼職畫面流出」、「這是阿中部長的兒子吧」、「採用滾動式炸油法」、「這是哥哥陳時上，部長是陳時中」、「要PO地址啦，我要去支持部長」、「靠，戴口罩真像」、「可以去買一下嗎？」

據了解，該間鹹酥雞餐車位於苗栗高中附近，在地小有名氣，主打台南口味「微甜」，平時生意就很不錯，品項種類也很多。對於自己因神似部長而在網路上爆紅，老闆本人相當靦腆，一手熟練地在油鍋面前翻弄炸物，一邊以流利的客語回應「很多人都這麼說(我像陳時中)。」而太太聽聞丈夫被網友盛讚酷似部長時，則相當不以為然，「不像、不像，我覺得不像。」

▲該家鹹酥雞主打台南口味「微甜」；老闆娘聽聞丈夫撞臉陳時中上新聞後，連連稱「不像、不像」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

在地民眾也說，老闆在當地賣鹹酥雞很久了，生意一直都非常好，「他戴上口罩的時候，某個角度乍看之下滿像(陳時中)，也有看過老闆拿下口罩，但神韻就沒有這麼像了！」民眾笑說，以前很常光顧這攤鹹酥雞，今天看到老闆上新聞，才知道「原來也有人發現這件事！」

▼該家鹹酥雞在地小有名氣，生意相當好。（圖／記者蔡文淵翻攝）