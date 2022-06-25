3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

▲桃園市中壢區蔡姓男子6月21日下午因放出寵物雞活動飛走3隻，竟持BB槍在花圃射擊，未料被路人發現報警處理。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區環北路上某停車場，6月21日下午有民眾發現不明男子持BB槍朝寵物雞射擊，隨即向警方報案處理，熱心人士還將當時監視畫面上傳至臉書引起網友討論；中壢警方獲悉趕往現場，並調閱現場附近監視畫面，23日查獲寵物雞飼主蔡姓男子到案說明，蔡辯稱飼「以BB槍射擊，純粹只是好玩，但並未射中」等語，警方偵訊後依違反社維法、動保法函請偵辦。

▲桃園市中壢區蔡姓男子6月21日下午因放出寵物雞活動飛走3隻，竟持BB槍在環北路停車場射擊。（圖／熱心人士提供）

中壢警方指出，21日下午接獲報案指稱，中壢區環北路停車場內有不明男子持BB槍射擊放養寵物雞，中壢派出所所長蘇宸鋒獲悉後帶領同仁前往訪查，調閱鄰近路口監視器，鎖定60歲的蔡姓男子所為。

▲桃園市中壢區蔡姓男子向警方展示飼養的日本寵物雞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市中壢區環北路上某停車場，6月21日下午有民眾發現不明男子持BB槍朝雞隻開槍射擊，隨即向警方報案，熱心人士還將當時監視畫面上傳至臉書引起網友討論；中壢警方獲悉趕往現場，並根據現場附近監視畫面，23日查獲寵物雞飼主蔡姓男子到案說明。蔡辯稱飼「以BB槍射擊，純粹只是好玩，但並未射中」等語，警方偵訊後依違反社維法、動保法將他函送地檢署偵辦。

▲桃園市中壢區蔡姓男子6月21日下午因放出寵物雞活動飛走3隻，竟持BB槍在花圃射擊，事後主動繳付玩具BB槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方另對所飼養之觀賞雞射擊，亦屬虐待或傷害動物，中壢警方調查後，相關行為人筆錄與影片事證則提供市府動保處查處，另依違反動保法第6條處以罰鍰。

▲桃園市中壢區蔡姓男子向警方展示在住家頂樓飼養的日本寵物雞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方強調，扣案的玩具BB槍雖無殺傷力，但外觀上與真槍頗為類似，令人難辨真偽，顯有危害公共安全之虞。在公共場所以玩具槍射擊動物，雖未擊中飼養的日本寵物雞，仍對公共秩序與社會安寧造成相當程度的危害，仍應依社維法論處。此外，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，動保法第25條則規定若違反動保法第6條，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

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