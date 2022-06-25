▲台中新增19死！35歲女乳癌轉移染疫8天亡，一劑疫苗都沒打。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今（25）日新增4萬0293例本土個案，台中市新增6075例本土個案。衛生局副局長陳麗娟說明，今日中央公布台中市新增19例死亡案例，年齡介於35至93歲，其中最年輕的35歲死者為女性，有乳癌病轉移病史，未接種任何一劑疫苗，6月5日通報確診並收治住院，6月12日因肺炎和癌症轉移而病逝。

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台中市副市長令狐榮達今日於疫情線上記者會表示，依據中央統計至6月23日的接種資料顯示，台中市5到11歲兒童第2劑接種率為7%，接種率六都第一，市府也於今日在全市12個學校，開設假日校園兒童BNT疫苗快打站，統計截至今日中午前，整體實際接種人數約為1693名，上午未有孩童出現接種後身體不適情況。

有關社區疫苗快打站，令狐榮達指出，市府原規劃在6月底前，加開社區疫苗快打站，原本是考量能為長輩提升疫苗保護力，又能得到中央的接種疫苗獎勵措施，不過昨日下午中央已經宣布鼓勵65歲以上長輩打第4劑的所提供的衛教品及每人2劑篩劑的措施要延到7月31日，市府也對此評估是否拉長施打天數、安排比較多的站點，目前正在通盤檢討，後續就會宣布。

▲總統蔡英文到台中國軍總醫院視察，台中市長盧秀燕也陪同。（圖／記者游瓊華攝）



此外，今日上午蔡英文總統來台中，視導國軍台中總醫院，慰問醫護人員。令狐榮達提到，上午市長盧秀燕也陪同參與，感謝國軍台中總醫院，作為台中市防疫網絡第一線英雄，多次配合台中市政府的請求，推動各項防疫措施，共同完成許多政策，謝謝醫護人員的辛勞付出，一起守護市民健康，也相信中央地方共同攜手，一定能度過疫情挑戰。

令狐榮達強調，對照上週六6月18日的全國確診數5萬3643例、台中市7,983例，今日台中確診數銳減約23%，符合本週的確診減少趨勢，代表台中已經從疫情高原期往下遞減，呼籲市民好朋友，持續落實戴口罩、勤洗手，保護家人。