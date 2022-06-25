雲林+1270！長者接種疫苗贈快篩　延長至7月底

▲雲林縣65歲以上長者接種疫苗贈送快篩劑與禮品活動，將延長至7月底。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（25）日新增1270例本土確診個案，分別為斗六277例，虎尾148例，西螺102例，斗南93例，麥寮89例，莿桐70例，北港64例，古坑60例，土庫51例，口湖41例，崙背39例，二崙37例，褒忠、四湖、水林、元長29例，台西22例，林內、大埤24例，東勢13例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1270例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-95歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1369人、確診者居家照護在管中有7202人。統計至6月24日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10783人接種、第2劑2261人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19893人接種、第2劑37人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1270例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共58441例，其中累計129例為死亡。本縣今日新增5例死亡確診個案，分別是1位男性與4位女性，年齡皆為80多歲間，分別有失智、癌症、高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病等慢性病史，其中2位已完整接種 疫苗、2位已接種2劑疫苗，另1位未曾接種疫苗，死亡日期為 6/20，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計129確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局呼籲鄉親務必完整接種COVID-19疫苗，方能有效降低染疫致重症、 死亡之風險。65歲以上縣民及55歲以上具原住民身分者，接種第一劑、第 二劑、基礎加強劑、第一次追加劑及第二次追加劑COVID-19疫苗，可獲得2劑家用快篩試劑及價值500元禮券或禮品措施，將延長至7月31日，鼓勵長輩踴躍接種。

▲雲林縣本土確診累計案例數與年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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