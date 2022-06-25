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正妹「賣原味」月收30萬！一口咬爛食物賣3000　連腋毛舌苔都熱銷

▲▼28歲的麗貝卡（Rebekka Blue）來自美國北卡羅萊納州，她靠著在網路上販賣「自體廢棄物」賺錢。（圖／翻攝自IG／missmothership）

▲28歲的麗貝卡靠著在網路上販賣「自體廢棄物」賺錢。（圖／翻攝自IG／missmothership）

記者張方瑀／綜合報導

網拍世界無奇不有，美國一名女子就專門在網路上販售「自體廢棄物」，包含穿過的衣物、使用過的耳塞、剪下的指甲或刮除的腋毛，甚至連咀嚼過的食物或「打嗝廢氣」都能賣，每個月平均收入可達將近1萬美元（約台幣30萬元）。

根據《鏡報》報導，現年28歲的麗貝卡（Rebekka Blue）來自美國北卡羅萊納州，她靠著在網路上販賣「自體廢棄物」賺錢，包含刮除的腋毛、穿過的內衣褲、瓶裝洗澡水、剪下的指甲都能賣，平均每個月收入將近1萬美元，而她也用這筆錢成立了動物收容所。

自詡為極簡主義者的麗貝卡說，這些物品的售價約在50美元（約台幣1500元）到250美元（約台幣7500元）不等，而她也儘可能販賣任何與自己身體有連結的東西，「最受歡迎的前三件物品是襪子、內褲和緊身衣，差不多50美元就可以賣了。」

她拍影片分享一些特殊物品販賣方式，例如她會將撕下的腳皮、腋毛、用過的化妝棉、梳子的頭髮放入真空袋裡面，包裝好後再寄給買家。麗貝卡說，「對於一些獨特而奇怪的要求，例如刮舌苔、洗澡水、沾有耳垢的棉花棒等，我的開價就會更高。」

@professionalgoddess #duet with @rebekkablueisback Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

麗貝卡還分享了其他少見物品，「我賣過80美元（約台幣2400元）剩下的垃圾，有些人就是想看我剩下些什麼垃圾，我也曾經為了100美元（約台幣3000元），把食物咬爛再吐出來，包裝好後賣掉。」

她也強調，自己販售的並不是商品本身，而是一種體驗，「我能提供給客戶安全又舒適的消費過程，彼此之間的溝通也非常重要，要達到我現在的收入，確實需要很多精力和努力。」

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