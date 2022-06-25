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兒童不明肝炎疑似病例飆破900！蔓延33國「致18死」　45人需肝移植

▲▼世界衛生組織（WHO）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織證實，全球已出現920宗兒童不明肝炎疑似病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）24日證實，截至目前為止，全球已有33個國家通報共920宗兒童不明肝炎疑似病例，比5月份多了270例，其中有45名患者需要進行肝移植，18人死亡。數據顯示，有半數疑似病例發生在歐洲地區，發病患者多數年齡介於6歲以下，其中有近一半的兒童是男性。

據路透社報導，自英國在今年4月首次通報有兒童罹患不明肝炎後，目前相關病例已蔓延至全球數十個國家，而且病例數也在不斷上升。WHO在24日證實，全球目前已出現920宗兒童不明肝炎的疑似病例。

數據顯示，有半數兒童不明肝炎疑似病例發生在歐洲地區，其中有267例來自英國，而其餘三分之一來自美國。在這920宗兒童不明肝炎的病例中，有45名患者需要進行肝移植，另有18名患者死亡，他們多數來自美洲地區。

全球衛生部門一直在監查兒童不明肝炎病例無故上升的情況。報導稱，官員在422例有患者具體訊息的病例發現，發病患者多數年齡介於6歲以下，其中有近半數是男性。美國衛生官員認為，兒童不明肝炎患者應是感染了常見的兒童腺病毒，才引起嚴重的急性肝炎。

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