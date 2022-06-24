台南區塊鏈產業國際博覽會　賴清德：打造次世代的經濟奇蹟

▲為期兩天的台南區塊鏈產業國際博覽會，賴清德副總統盼能善用科技讓城市進步，成為世界的台南，並加值地方特產，打造次世代的經濟奇蹟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022上半年最夯的熱搜名詞就是「NFT」、「元宇宙」，24日在台南遠東香格里拉酒店舉辦為期兩天的台南區塊鏈產業國際博覽會，賴清德副總統出席典禮時，感謝3所大學校長共同出席，未來盼能善用科技讓城市進步，成為世界的台南，並加值地方特產，打造次世代的經濟奇蹟。

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賴清德副總統、台灣區塊鏈大聯盟總陳美伶召集人、台南市趙卿惠副市長，24與國立成功大學蘇慧貞校長、長榮大學李泳龍校長、中信金融管理學院施光訓校長，出席由台南市政府、全國商業總會擔任指導單位，台灣區塊鏈大聯盟、KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技共同主辦，成功大學協辦的台南區塊鏈產業國際博覽會。

「點亮南台灣的雄心壯志」，賴清德副總統表示，台南的半導體與光電產業廊帶，吸引許多國際知名廠商到台南設廠，過去幾年來大家也都很努力，包含台積電不斷在新市科學園區加碼，國際級的協力廠商到台南，都讓今天的產業博覽會顯得特別有意義，「過去一府二鹿三艋舺，如今，台南是台灣的台南，未來盼能讓台南成為世界的台南」，南台灣要扛起責任，由頂尖的學校與廠商共同攜手，培育更多優秀新生代，讓台南躍上全球的新舞台，

賴清德表示，工業4.0最重要的就是區塊鏈，他在台南市長任內不斷推動科技新城、文化首都這個目標，後來到了行政院也推出五大國家發展目標，加上綠能與智慧國家等概念，無論是市長還是院長，「一直認為科技對台灣非常重要，善用科技讓城市進步，讓國家發展，這是台灣在國際上競爭必備的元素」，如今世界各個角落，都感受到智慧新世代的來臨。

賴清德說，期許年輕人能積極投入新創產業，打造次世代的經濟奇蹟，並將區塊鏈應用於地方創生，他進一步解釋，台南市長任內，遇到白河蓮子被越南進口的蓮子魚目混珠這件事，未來如果能應用區塊鏈，建立生產履歷，就能間接保障地方產業，像是確認芒果、菱角等作物與虱目魚、石斑魚等農漁作物的品質等，盼能與青年創業家共同完成這個目標。

「成大在區塊鏈產業的發展也從不缺席」，成大蘇慧貞校長表示，2018年一群對區塊鏈有興趣的成大學生，創立成大區塊鏈研究社，以區塊鏈的市場端及研究端作為社團的營運重點，即便在龐大的學分壓力之下，保持與國際接軌的習慣，「我們也跟著他們一起學習，沒有忘記對社會創新的使命」，不僅創立第一個通過教育部驗證的「教育部數位學位證書系統建置」系統，也啟動數位貨幣的研究。

蘇慧貞表示，成大作為台灣頂尖研究型大學，持續與在地與國際合作，從過去、現在到未來下個世代，不論是台灣重點產業的轉型與創新，從智慧半導體、永續製造等到全球新興的數位科技浪潮，包含去中心化的NFT、元宇宙、或是CBDC 央行數位貨幣、企業級區塊鏈技術與應用都沒有缺席，也很高興與「台灣區塊鏈大學聯盟」合作，共同推動「數位化氣候行動」的落地試驗，期許將區塊鏈帶來的新興理念，轉化為實質的數位化科技解決方案，支持產業在碳盤查工作中的資料透明性與流通性問題。

中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，後疫情時期產生新的產業，就需要新的交易模式，協助提昇產業升級、發展，藉由各位大力支持，2018年成立了區塊鏈研究所，希望能提升各項產業升級，這次會議的結論可以用在各種商業模式上面。

「數位時代的來臨是不可逆的趨勢」，台灣區塊鏈大聯盟總陳美伶召集人說，過去兩年多不少產業受到疫情影響，但意外的以區塊鏈作為核心技術的產業，卻蓬勃的發展，尤其是30歲以下的年輕人已經在元宇宙中尋求未來，希望能藉由在南部舉辦的大型論壇與博覽會、招募更多人才，從南部翻轉台灣，台灣在2017年大學都還沒有相關的課程，但現在已經有300多個相關的課程，感謝3所大學的校長成為重要的推手，為台灣年輕世代注入新能量。