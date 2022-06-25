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烏軍「棄守北頓內茨克」！數百平民躲化工廠避難　估俄軍重砲猛轟

▲▼北頓內茨克近1個多月以來面臨俄軍強大火力攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲北頓內茨克近1個多月以來面臨俄軍強大火力攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭發展至今超過百日，隨著烏克蘭首都基輔的作戰計畫失敗，俄軍便聚焦於奪下佈滿工廠與煤田的烏東頓巴斯地區，本月19日更針對具重要戰略意義的北頓內茨克、利西昌斯克發起攻擊，徹底摧毀烏軍每一座防禦陣地，對此烏東高級軍事指揮官蓋戴（Serhiy Gaidai）宣布撤離守軍，數百名平民躲至化工廠避難。

根據美媒《CNN》，隨著烏東高級軍事指揮官蓋戴宣布撤軍後，烏克蘭守軍雖從北頓內茨克（Severodonetsk）撤出，實際上是將該座城市拱手割讓給俄羅斯，其中位於烏克蘭東部地區的盧甘斯克在經歷幾個月的艱苦血腥戰鬥後，幾乎完全處於俄羅斯控制之下。

蓋戴坦言，讓烏克蘭守軍繼續留在北頓內茨克其實沒有任何意義，「軍方之所以決定撤離，是因為在未設防地區的死亡人數可能每天都在增加。」

目前尚未有明確的資訊能夠證實烏軍是否正在從北頓內茨克撤離、或是已經完成撤離。

報導指出，因為北頓內茨克具重要的戰略地位，因此對於能夠占領北頓內茨克的俄軍而言，無非是一個具象徵性意義的突破，不過俄軍在此之前也經歷了一場漫長且代價高昂的戰鬥，遭遇了烏軍前所未有的頑強抵抗。

▲▼親俄分離主義份子盧甘斯克人民共和國軍對象頓巴斯地區發射多管火箭砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲親俄分離主義份子盧甘斯克人民共和國軍對象頓巴斯地區發射多管火箭砲。（圖／達志影像／美聯社）

目前俄軍已將大部份攻擊火力轉移至攻克北頓內茨克上，大致摧毀了烏克蘭人採取防禦的每座陣地，雖然從春季至初夏進展緩慢，但俄軍還是仍能取得一絲突破，將防守的烏軍逼至Azot（烏克蘭第三大氨生產商）化工廠，包括數十名兒童在內的500多名平民逃至工廠避難，這一幕勾起馬力波亞速鋼鐵廠被圍困的情景。

據悉，北頓內茨克近1個月以來戰況激烈，當地高達90%以上的住宅建物遭到破壞或摧毀。蓋戴於當地時間24日指控莫斯科當局採取焦土戰術，在占領本北頓內茨克時根本不顧人員傷亡，意圖將城市夷為平地，「這座城市的所有基礎設施都被徹底摧毀！」

目前俄軍戰線已經越過北頓內茨克河（seversky donets river），進入了烏軍在盧甘斯克州所控制的最後一座城市利西昌斯克（Lysychansk），已有跡象顯示俄軍將同樣使用無情的空中轟炸戰術，包括佈署作戰飛機、多管火箭發射系統、短程彈道飛彈等碾壓烏軍。

專家分析，烏軍之所以在北頓內茨克、乃至於烏東頓巴斯地區面臨激烈況、且有持續失守之勢，其原因在於地形影響。烏克蘭首都基輔附近的戰鬥主要是城市巷戰，這有利於烏軍在更狹窄的走廊裡作戰、阻擋俄軍在人力或硬體上的優勢；不過烏東頓巴斯地區是一個具開放空間的廣闊平原，該地的戰鬥涉及遠程武器，這有利於俄羅斯集結更廣大的優勢武裝力量去對抗烏軍。

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