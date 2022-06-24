烏軍準備「棄守北頓內茨克」　官員認了：繼續守著沒意義

▲烏克蘭北頓內茨克（Sievierodonetsk）一座運動場館遭受戰火摧殘。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今（24）日證實，保衛東部關鍵城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）的部隊將「被迫撤離」，「僅僅是為了待在那裡，而繼續守著那些被打擊得支離破碎的據點好幾個月，毫無意義。」

蓋戴在Telegram發文表示，「不幸的是，我們將必須從北頓內茨克撤出部隊，因為待在破碎陣地上毫無意義，而且死亡人數正在上升。」他說，當地部隊「已經收到轉移至新陣地的命令」，但他沒有透露，軍隊是否已經啟程，或者將要前往哪裡。

《路透社》指出，俄國2月24日入侵烏克蘭，卻未能火速攻下首都基輔，因此把軍事目標轉變為完全控制烏東頓巴斯地區，若要完成此目標，就必須攻下戰略城市北頓內茨克及西昌斯克（Lysychansk）。也就是說，如果連北頓內茨克也淪陷，烏軍就只剩下1處關鍵戰略據點了。

北頓內茨克戰況非常激烈，街頭巷戰已經持續1個多月，但即使俄軍推進緩難又艱難，如今已經奪下大部分領土，當地90%住宅建物遭破壞或摧毀。烏克蘭總統澤倫斯基近期談到北頓內茨克時也表示，「在很多方面，頓巴斯的命運將在那裡決定。」