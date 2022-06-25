烏克蘭正妹來台灣避戰火　吃到「媽媽的味道」讓她超想哭

記者林彥臣／綜合報導

來自烏克蘭的正妹譚雅（Tanya）在戰爭發生後，跟隨在基輔認識的台灣男友，一起回到台灣躲避戰火，近日接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問，品嘗一處Pizza店感受台灣人的美食創意，竟然意外吃到跟媽媽相似的口味，讓她非常想哭。

譚雅一看到Pizza上菜就表示，「看起來很像我媽的Pizza，我想我要哭了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲譚雅很意外，不知道店家是怎麼做到跟媽媽一樣的口味。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



譚雅說，因為妹妹很喜歡臘腸Pizza，所以媽媽經常做這麼口味，「我不知道他們是怎麼做到的，竟然可以做出跟我媽一樣的口味，上一次吃到媽媽的Pizza，就在戰爭發生不久前」。

▲台灣人的食物創意，讓譚雅相當驚喜。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



接著譚雅品嘗的是店家最有名的「煙火Pizza」上面鋪滿了「整尾的蝦子」，讓整個Pizza看起來就像放煙火一樣繽紛。

譚雅看用料又如此豪華的Pizza直言，「無話可說」，雖然知道在亞洲蝦子很常見，但沒看過用蝦子做的Pizza，也非常感謝可以請她吃這麼棒的晚餐，因為海鮮在烏克蘭很貴。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完