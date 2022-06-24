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台灣人「捐給烏克蘭的錢」去哪了？　成衣廠秀台灣國旗曝工作影片

記者林彥臣／綜合報導

自從俄羅斯侵略烏克蘭爆發以來，許多台灣人透過官方與民間的募款管道，捐款力挺烏克蘭。其中一個民間組織「台灣烏克蘭陣線」發布了一則影片，證明民眾的捐款已經提供給烏克蘭的一處成衣廠，製作烏軍所需的軍裝，當地的員工也在影片中舉台灣的國旗表達感謝。

「台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine」在臉書發布影片說明，你捐的錢去哪裡了？很高興跟大家分享 TSWU 的另外一個贊助計劃，這段影片是一家在西烏克蘭成衣公司 Barwa寄給我們的，這家公司在俄羅斯入侵烏克蘭的時候決定通過為烏克蘭軍隊縫製裝備來保衛自己的國家。

▲▼「台灣烏克蘭陣線」將捐款提供給一處成衣廠，協助製造烏軍的軍裝。（圖／翻攝自Facebook／台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine）

▲「台灣烏克蘭陣線」將捐款提供給一處成衣廠，協助製造烏軍的軍裝。（圖／翻攝自Facebook／台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine）

說明指出，然而，因爲軍用裝備的布料比他們習慣用的布更厚，他們原有的縫紉機沒辦法處理，需要買專用縫紉厚布料的縫紉機，當我們得知他們的需求，就把部分募款的金錢寄給他們，讓他們有辦法買需要的縫紉機，希望Barwa製造的裝備能夠保證許多烏克蘭士兵的安全！

拍攝影片的志工表示，工作正在進行中，已經購買了縫紉機，我們再次感謝你們幫助烏克蘭「榮耀歸於烏克蘭，榮耀歸於英雄」。

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