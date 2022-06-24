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傳俄軍狂拆烏克蘭最大太陽能發電廠　空拍驚見「這2塊已經禿了」

▲▼烏克蘭最大太陽能發電廠「托克馬克太陽能公司」（Tokmak Solar Energy）太陽能板疑似遭俄軍拆除、竊取。（圖／取自托克馬克太陽能公司官網）

▲烏克蘭最大太陽能發電廠傳出遭俄軍拆除、竊取太陽能板的消息。（圖／取自托克馬克太陽能公司官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭最大的太陽能發電廠「托克馬克太陽能公司」（Tokmak Solar Energy）傳出遭到俄羅斯軍隊洗劫，拆除並運走許多太陽能板。當地媒體「Vlasti.net」首先報導了此一消息，聲稱是由目擊民眾所爆料。網路社群更出現疑似部分太陽能板遭竊造成光禿的空拍畫面。不過，也有其他媒體認為情況尚無法證實。

《基輔郵報》等幾家烏克蘭媒體指出，「托克馬克太陽能公司」位於遭俄羅斯軍隊佔領的扎波羅熱地區托克馬克鎮，占地面積達96公頃，相當於100個足球場，容量為50兆瓦，是烏克蘭最大的太陽能發電廠。有當地民眾向「Vlasti.net」透露，電廠的太陽能板被俄軍拆除、包裝並運走，已經持續很長一段時間了。

▲▼網路社群上出現2張疑似烏克蘭最大的「托克馬克太陽能公司」太陽能板遭竊的空拍照證據。（圖／翻攝自網路論壇Reddit）

▲▼網路社群上出現2張疑似烏克蘭「托克馬克太陽能公司」太陽能板遭竊的空拍照證據。（圖／翻攝自網路論壇Reddit／@Edafffff）

▲▼網路社群上出現2張疑似烏克蘭最大的「托克馬克太陽能公司」太陽能板遭竊的空拍照證據。（圖／翻攝自網路論壇Reddit）

然而，另一家烏克蘭文媒體「Mezha」23日報導，後來有媒體聲稱取得「電廠相關人士」回應後駁斥了這個消息。同一天，美國網路論壇Reddit一則新貼文，曝光了2張托克馬克太陽能公司的空拍照，其中有2塊區域明顯顏色較淺，疑似太陽能板遭竊，不過Mezha目前無法獨立證實照片來源。

▲▼烏克蘭最大太陽能發電廠「托克馬克太陽能公司」（Tokmak Solar Energy）太陽能板疑似遭俄軍拆除、竊取。（圖／取自托克馬克太陽能公司官網）

▲烏克蘭托克馬克太陽能公司面積約有100個足球場之大。（圖／取自托克馬克太陽能公司官網）

Mezha報導稱，據美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar）拍攝的衛星圖像顯示，至少在2天前，托克馬克太陽能公司的太陽能板仍完好無缺。因此，目前為止尚無法完全確定太陽能板是否真的遭竊或損壞，但值得注意的是，有些設備零件即使遭到拆除，從衛星照片中是無法觀察出來的。

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