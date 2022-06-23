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館長心寒被陳明文欺騙！「民進黨是這樣對付我」　臉書公開全過程

▲館長談波特王事件。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長23日在臉書發文，為黃國昌被民進黨立委陳明文提告一事抱不平。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委陳明文近日為館長陳之漢槍擊案相關事件，對前立委黃國昌提告恫嚇。對此，陳之漢23日憤怒說，陳明文曾經向他保證清白，並答應會針對槍枝管制與暴力犯罪修法，如今一條法都沒有修、兇手也沒抓到，反而揭發真相的黃國昌被提告，「民進黨的朋友們，我阿館支持你們多年，你們是這樣欺騙我跟對付我的？」

館長陳之漢23日在臉書表示，他2020年8月28號被寶和會槍手連開3槍差點死亡，黃國昌老師不收酬勞幫他開庭，幫他收集資料找出相關人士，「這期間，民進黨立委陳明文被揭露，寶和會多位槍手跟幫會人員曾透過陳明文，在監獄辦理特見（特別接見），享受特殊待遇」。

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陳之漢說，當初消息爆發後，陳明文曾約見他保證相關事件自己不知情，更表示一切事情都是助理所為，並答應他會針對槍枝管制與暴力犯罪修法，「如今一條法都沒有修，兇手也沒有抓到，反而收到黃國昌老師被提告的消息，陳明文要提告黃國昌，內容就是上述那些」。

他憤怒說，陳明文身為一個民進黨員，卻跟黑道交代不清，還幫助對方做特見，「答應我的一條都做不到，卻告了一個揭露真相的人，民進黨的朋友們，我阿館支持你們多年，原來你們是這樣欺騙我跟對付我的？」

他最後也對陳明文喊話，「陳明文先生我邀請你到我節目中，跟黃國昌正面對決，還有跟老百姓交代，你答應我的修改槍枝跟暴力犯罪的法案，如果你不敢來，那事實證明我的案子與你有關」。

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