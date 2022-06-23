烏克蘭飛官認為「F-16比較有用」　打槍美國 MQ-1C 無人機

▲烏軍的飛官認為，現在給他們F-16可能比較有用。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國拜登政府有意向烏克蘭出售4架MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）攻擊無人機，雖然後來因為擔憂先進設備落入俄軍之手，是否交付還在評估當中。但是已經有2名烏克蘭飛官接受外媒訪問時認為，提供F-16比MQ-1C無人機有用。

根據美國軍事媒體《The War Zone》，2名代號稱為果汁（Juice）和月魚（Moonfish）的飛官受訪時表示，在俄羅斯的防空系統面前，備受讚譽的土耳其製TB2無人機幾乎毫無用處，他們比較傾向於駕駛更現代西方戰鬥機，例如美國製造的F-16。

報導指出，他們的評論似乎表明，在加強烏克蘭的空戰能力方面，前線飛官和高級領導層之間正在就優先事項進行更廣泛的辯論。

▲烏軍飛官認為，現在俄軍已經建立防空系統，MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）無人機用處不大。（圖／路透）



果汁表示，MQ-1C只適合用於遠距離偵查，不太適用攻擊任務，因為無人機攻擊需要近距離，俄羅斯現在在東頓巴斯地區，部署的防空系統相當具有威脅，畢竟這裡不是阿富汗。

月魚則表示，TB2在最初那幾天的確非常有用，成功打擊了那些開往首都基輔的裝甲車縱隊，但是俄軍現在建立了非常良好的防空系統，無人機已經作用不大。

兩位飛官都認為，應該派遣年輕的下一代飛官去美國受訓，只要派出有經驗的人，駕駛F-16不是問題，習如何控制這個平台可能只需幾天時間，現在烏克蘭的飛官人數還多於戰機，派出人手去受訓不是問題。

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