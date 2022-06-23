　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏克蘭飛官認為「F-16比較有用」　打槍美國 MQ-1C 無人機

▲▼美軍F-16。（圖／路透社）

▲烏軍的飛官認為，現在給他們F-16可能比較有用。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國拜登政府有意向烏克蘭出售4架MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）攻擊無人機，雖然後來因為擔憂先進設備落入俄軍之手，是否交付還在評估當中。但是已經有2名烏克蘭飛官接受外媒訪問時認為，提供F-16比MQ-1C無人機有用。

根據美國軍事媒體《The War Zone》，2名代號稱為果汁（Juice）和月魚（Moonfish）的飛官受訪時表示，在俄羅斯的防空系統面前，備受讚譽的土耳其製TB2無人機幾乎毫無用處，他們比較傾向於駕駛更現代西方戰鬥機，例如美國製造的F-16。

報導指出，他們的評論似乎表明，在加強烏克蘭的空戰能力方面，前線飛官和高級領導層之間正在就優先事項進行更廣泛的辯論。

▲▼ 美國MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）攻擊無人機。（圖／路透）

▲烏軍飛官認為，現在俄軍已經建立防空系統，MQ-1C灰鷹（Gray Eagle）無人機用處不大。（圖／路透）

果汁表示，MQ-1C只適合用於遠距離偵查，不太適用攻擊任務，因為無人機攻擊需要近距離，俄羅斯現在在東頓巴斯地區，部署的防空系統相當具有威脅，畢竟這裡不是阿富汗。

月魚則表示，TB2在最初那幾天的確非常有用，成功打擊了那些開往首都基輔的裝甲車縱隊，但是俄軍現在建立了非常良好的防空系統，無人機已經作用不大。

兩位飛官都認為，應該派遣年輕的下一代飛官去美國受訓，只要派出有經驗的人，駕駛F-16不是問題，習如何控制這個平台可能只需幾天時間，現在烏克蘭的飛官人數還多於戰機，派出人手去受訓不是問題。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
爆乳英文老師穿「超小比基尼」攔車！推特被追爆　她無奈回應了
快訊／威力彩6.19億一注獨得　獎落這縣市
Nike宣布！「全面退出俄羅斯市場」
存股族懷疑人生！分析師示警「台股恐跌破萬五」　防守教戰
大小聘60+16萬「再一間新婚房」　男友神噴1句話！長輩秒惦
雞排妹遇怪男搭訕！　「超噁行徑」她氣炸
快訊／勇士G3主場狂下19顆「三分雨」　15分痛宰攻城獅
S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家
「超巨大緬甸蟒」曝光　長5.4公尺重98公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏克蘭飛官認為「F-16比較有用」　打槍美國 MQ-1C 無人機

2005年來第32次　解放軍與越軍進行「北部灣聯合巡邏」

夜色中進行機動整備　裝甲586旅戰備偵巡

俄羅斯煉油廠遇襲起火　烏克蘭「北頓內茨克」戰況如地獄

音樂系學生製「解放軍地圖」遭人身威脅　五星旗人士：找出他消除

東風-41導彈30分鐘打到美國　陸：2019閱兵新武器都服役

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

烏克蘭飛官認為「F-16比較有用」　打槍美國 MQ-1C 無人機

2005年來第32次　解放軍與越軍進行「北部灣聯合巡邏」

夜色中進行機動整備　裝甲586旅戰備偵巡

俄羅斯煉油廠遇襲起火　烏克蘭「北頓內茨克」戰況如地獄

音樂系學生製「解放軍地圖」遭人身威脅　五星旗人士：找出他消除

東風-41導彈30分鐘打到美國　陸：2019閱兵新武器都服役

趙自強「疫情閒著來減肥」掉了20公斤！　激瘦身影曝⋯友問：生病嗎？

王維中對決小老弟太亢奮　生涯首次受傷遇背部不適

衝疫後商機！嘉義優鮮館「獨嘉美味」　台北國際食品展登場

周杰倫演唱會停擺2年　無預警洩最新進度：能抽到我準備的門票

快訊／威力彩6.19億一注獨得　彰化誕生新億萬富翁

澳洲專家：中國奉行「擴張主義」　台灣須堅定自強

開門忽見「8bit鬍子貓」瞪眼凝視　低解析度照片笑翻網：出NFT！

英文老師「超小比基尼」攔車！推特被追爆　她無奈回應了

酷炫私訊酸民：我可以改進什麼？　長文溝通完「和好了」網讚高EQ

王維中好投賽後傳出壞消息　葉總連講2次：非常憂心

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

軍武熱門新聞

音樂系學生自製「解放軍地圖」遭人身威脅

俄煉油廠遇襲起火　烏克蘭北頓內茨克戰況如地獄

烏飛官認為F-16比較有用　打槍美國無人機

音樂系學生自製解放軍基地地圖

2005年來第32次　解放軍與越軍進行北部灣聯合巡邏

裝甲586旅戰備偵巡

東風-41導彈30分內打到美國

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

英國大叔吃國軍「野戰口糧」　建議女王提供給英軍

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

軍官鹹濕偷情一籮筐　海軍營區淪淫區

紅劍演習增設「橙軍」扮演第三方

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

俄情報蒐集艦「關掉引擎」繞北海道

更多熱門

相關新聞

德國啟動天然氣二級警戒　譴責俄經濟攻擊

德國啟動天然氣二級警戒　譴責俄經濟攻擊

德國23日觸發了天然氣緊急計劃的「二級警報階段」，以應對俄羅斯供應下降。經濟部長哈貝克（Robert Habeck）對此發表聲明譴責，「我們不能自欺欺人，減少天然氣供應，是普丁對我們的經濟攻擊，德國人民將不得不減少消費」。

俄羅斯「斷氣」報復制裁！德國經濟恐衰退

俄羅斯「斷氣」報復制裁！德國經濟恐衰退

美國驚爆史上最嚴重腦膜炎疫情

美國驚爆史上最嚴重腦膜炎疫情

普丁隨扈被爆頭槍殺　曾保管機密核公事包

普丁隨扈被爆頭槍殺　曾保管機密核公事包

百萬分之一機率　女和2狗被雷擊當場死亡

百萬分之一機率　女和2狗被雷擊當場死亡

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭F-16北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

30歲樂團女主唱車禍身亡！

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面