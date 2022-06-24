俄軍機墜毀4死！飛行訓練「引擎空中著火」迫降解體　驚悚殘骸曝

▲墜機事件發生在俄羅斯城市梁贊（Ryazan）附近。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯24日上午發生墜機意外，一架伊留申-76軍用運輸機降落時墜火起火，造成4死5傷。俄國防部證實，因引擎故障，機組人員緊急迫降，機身撞擊地面時部分解體。另有消息指，飛機迫降之前，引擎已起火。

綜合RT、路透報導，這起墜機事件發生在俄羅斯城市梁贊（Ryazan）附近，位在莫斯科東南方約200公里處。已知這架飛機當時載著9名機組人員。

國防部表示，當時這架軍用運輸機並沒有載貨物，是一次飛行訓練，但因引擎故障，機組人員只能緊急迫降，且機身撞擊地面時部分解體。外傳這架軍機試圖緊急迫降之前，其中一個引擎就已經著火。

官員透露，這起事件造成機上4人死亡，另有5人受傷住院治療。

Всем вкусный кофе ...

Разбился российский военный самолет Ил-76, летевший из Белгорода.....На борту было 9 человек

Сразу после дозаправку,взлетел и трах барабах.... pic.twitter.com/PfP18ZrAm4 — СОБАКА УКРОП (@boris0630) June 24, 2022

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