美國大殺器「海馬斯火箭」送達烏克蘭前線　防長開嗆俄軍最後夏天

▲烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)在推特發文證實海馬斯(HIMARS)多管火箭已經送達。(圖/翻攝自twitter/Oleksii Reznikov)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)23日在推特發文,已收到美國提供的海馬斯(HIMARS)多管火箭,順便開嗆要讓這個夏天,成為俄軍最後一個夏天。不過列茲尼科夫並未提及接收到多少數量。

列茲尼科夫在推特發文表示,海馬斯多管火箭已送到烏克蘭,感謝美國的同事好友美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin),對於俄羅斯佔領者而言,這個夏天將會很熱,而且會是最後一個夏天。

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp