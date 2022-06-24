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台灣民政府吸金7億害命！首腦審判中死亡　共犯妻判19年罰200萬

▲台灣民政府秘書長林志昇涉及加重詐欺取財與違法吸金案經桃園地院審理，因林已死亡，涉案部分將不受理。（資料照／）。

▲台灣民政府秘書長林志昇涉及加重詐欺取財與違法吸金案經桃園地院審理，因林已死亡，涉案部分將不受理。（資料照／取自東森新聞）。

記者沈繼昌／桃園報導

猶如「政治老鼠會」的台灣民政府違法吸金案歷經桃園地院4年審理後今天下午宣判，合議庭認為台灣民政府秘書長林志昇、妻子林梓安等人以虛構美國軍政府將接管台灣，向不知情民眾詐騙，違法吸金逾7億元現金，受害者逾400人，由於林志昇已病逝，法官依規定不受理，其妻子林梓安依詐欺與加重詐欺罪遭判刑19年，併科罰金200萬元，其餘共犯則分別判處2年至10月不等有期徒刑，其中蔡財源部分則獲無罪，本案還可上訴。

桃檢起訴指出，67歲的台灣民政府秘書長林志昇於2008年起對外宣稱，台灣屬於美國的一部分，不受中華民國政府管轄，該組織自行印製國民身分證、車牌與畫分行政區，儘管備受爭議，但組織規模不大未受到社會關注，2016年成員洪素珠自稱公民記者狂罵老榮民，引發社會譁然，政府單位才開始重視。此後，林志昇利用虛構政治影響力包裝且對外募款，宣稱2016年後美國將接管台灣，屆時台灣民政府身分證可暢行無阻，新台幣也會1比1換成美金，不少人將一生積蓄都投入，事後才發現被騙，甚至為此燒炭輕生。

▲桃園地院審理台灣民政府秘書長林志昇涉嫌詐欺取財與違法吸金案期間，支持者多次到桃園地院前聲援。（資料照／記者沈繼昌攝）。

▲桃園地院審理台灣民政府秘書長林志昇涉嫌詐欺取財與違法吸金案期間，支持者多次到桃園地院前聲援。（資料照／記者沈繼昌攝）。

桃園地檢署自2018年5月搜索林志昇位於桃園市龜山區住家，當場查扣多達1億3千餘萬元現金，偵訊後依組織等罪嫌起訴林志昇夫婦與4名幹部，偵訊期間林志昇於2019年11月2日在家中跌倒導致顱內出血，送醫急救仍傷重不治。

桃園地院歷經4年多審理今天終結，林志昇因審理期間在住處跌倒後不治，涉案部分法院依規定不受理，林志昇妻子林梓安犯詐欺與加重詐欺罪，判處19年有期徒刑、併科罰金200萬元，其餘詐欺、洗錢部分無罪；同案4名被告，包括台灣民政府中央會館建物及土地所有權人游象敬判刑2年、併科罰金35萬元；財務大臣葉碧蓮判刑2年6月、併科罰金40萬元；中央國務院內閣總理大臣蔡財源則獲無罪；財務大臣許義明判刑10月、併科罰金10萬元，本案還可上訴。

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