　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

存摺借1天供吃住還拿10萬　3學生暑假找打工「慘遭囚禁旅館」

▲▼台中有3名大學生求職，結果被關在旅館3天才離開，警方呼籲小心求職陷阱。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中有3名大學生求職，結果被關在旅館3天才離開，警方呼籲小心求職陷阱。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

暑假即將來臨，許多大學生都開始找尋打工機會，台中有3名大學生和對方相約飯店面試，條件是帳簿借用1天，有10萬元收入，學生們還在狐疑之際已被帶進房間，手機和帳簿全被拿走，人被控制無法外出，直到帳簿被封鎖後才獲釋，當然1毛錢也沒拿到。台中警方還說，新竹還有學生被控制10多天的例子，呼籲學子們求職前和家人商量，不要被錢利誘。

▲▼台中有3名大學生求職，結果被關在旅館3天才離開，警方呼籲小心求職陷阱。（圖／警方提供，下同）

根據一家求職網調查顯示，受到基本工資調漲，高達9成2的大學生預計在暑假找尋打工機會，詐騙集團看準學生社會經驗不足，標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等話術誘騙，要求提供名下帳戶密碼，最後才知道淪為詐騙集團的人頭帳戶。

▲▼台中有3名大學生求職，結果被關在旅館3天才離開，警方呼籲小心求職陷阱。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大表示，台中日前有陳姓大學生等3人網路求職，3人和對方相約飯店面試，面談後就交出證件、手機、帳戶，隨即被帶進一間房間「軟禁」控制，乾淨帳簿則被拿去作詐欺帳戶。

對方謊稱，他們是澳門博奕集團代理商，因為會員太多，必須借用帳簿轉匯金錢，只要借用帳簿1天，就可拿10萬元，1整天都待在房間內不愁吃喝，3人信以為真，後來驚覺被騙，但已無法和外界連繫。

有的被害人被關2天，有的3天，新竹有被害人先被關在新竹，後來又移到九份，直到帳戶被列為警示帳戶，無法再使用，才把人放走，當然被害人1毛錢也拿不到，警方目前正往上溯源，朝組織犯罪偵辦。

警方表示，台中今年1月統計至今，假求職詐騙案件有29件，財損24萬元，提醒學生暑假打工應徵時應提高警覺，小心詐騙集團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等證件，若遇有以下徵兆應詳加查證：

1，公司營運、工作內容回答不明，或表示不方便電話說明，但一再強調報酬高、國外旅遊、工作輕鬆、錄取名額有限等。

2，工作面試約在車站、公園、咖啡店等公共場所。

3，要求交付身分證、提款卡、存摺，或申辦多支手機門號。

4，以辦理薪資入帳設定為由，要求至自動提款機操作。

5，要求認購投資或刷卡買公司產品，以衝個人業績或作為錄用條件。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
前黑澀會美眉消失17年「變年收9億女老闆」　帥氣老公兒子首曝
快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養
17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」
「亞馬遜雨林」莫名衝熱搜第一！　Google街景點開嚇：有戴
快訊／大雨狂炸！　5樓水塔被擊落卡半空中
快訊／雨彈炸全台！　新北市列一級淹水警戒
北市大王椰子路樹斷裂　刺穿汽車前擋風玻璃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

快訊／萬里核二廠出水口男浮屍卡消波塊　釣客嚇壞急報警打撈

屏東自小客車超越雙黃線對撞大貨車　車頭扭曲變形…母女2人受傷

驚險畫面曝光！北市大王椰子樹葉被吹落　她開車經過...「擋風玻璃被砸穿」

快訊／大雨狂炸！5樓水塔被擊落…卡2樓電纜　懸吊半空超驚險

搶PO確診數與疫苗訊息　周玉蔻被控造謠影響股市不起訴...原因曝

存摺借1天供吃住還拿10萬　3學生暑假找打工「慘遭囚禁旅館」

賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

台北博愛特區如颱風來襲！豪雨伴隨雷鳴狂瀉　樹果掉落險砸騎士

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

快訊／萬里核二廠出水口男浮屍卡消波塊　釣客嚇壞急報警打撈

屏東自小客車超越雙黃線對撞大貨車　車頭扭曲變形…母女2人受傷

驚險畫面曝光！北市大王椰子樹葉被吹落　她開車經過...「擋風玻璃被砸穿」

快訊／大雨狂炸！5樓水塔被擊落…卡2樓電纜　懸吊半空超驚險

搶PO確診數與疫苗訊息　周玉蔻被控造謠影響股市不起訴...原因曝

存摺借1天供吃住還拿10萬　3學生暑假找打工「慘遭囚禁旅館」

賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

台北博愛特區如颱風來襲！豪雨伴隨雷鳴狂瀉　樹果掉落險砸騎士

徐國堯案及考績丁等免職案　憲法法庭判決均合憲

台南區塊鏈產業國際博覽會　賴清德：打造次世代的經濟奇蹟

金泰梨《外星+人》改拿手槍殺敵　金宇彬罹癌恢復吊鋼絲挺導演

林子昱也進傷兵名單！葉總還不擔心輪值　伍鐸會轉先發嗎？

林楚茵批新北衛生局造假　陳潤秋駁：資料時間序錯誤「從未提供」

益航今年散裝船運業績大好　子公司大洋百貨下半年有望轉虧為盈

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

高雄街頭驚現「4米巨大木箱」　神秘內容物揭曉

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

即/北市午後雷陣雨　多處路樹倒塌壓毀車輛號誌燈

桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

即／桃園6口瑞芳海域遊玩　1男溺斃

反殭屍展遭出征　新竹靈糧堂爭議文章急下架

更多熱門

相關新聞

假冒檢察長詐196萬　女車手到府收錢遭訴

假冒檢察長詐196萬　女車手到府收錢遭訴

台北市廖姓婦人去年接到1通神秘電話，來電者假冒台北地檢署檢察長林邦樑，問廖婦是不是有收到傳票？詐稱老婦的財產恐被視為犯罪贓款，並派出由黃姓女子假扮的辦案人員，到廖婦家門口收取現金，廖婦損失196萬元，卻等不到人帶她去地檢署開庭，才發現受騙，台北地檢署23日依詐欺罪起訴黃女。

店長頂替打卡上班　被抓包結果慘

店長頂替打卡上班　被抓包結果慘

打工妹見「神祕客」一單賺2千！網曝現實面

打工妹見「神祕客」一單賺2千！網曝現實面

嫌買票麻煩　台鐵9員工改買愛孩票遭法辦

嫌買票麻煩　台鐵9員工改買愛孩票遭法辦

房仲涉隱瞞底價　多賺20萬服務費被訴

房仲涉隱瞞底價　多賺20萬服務費被訴

關鍵字：

中市刑大詐欺軟禁帳簿打工大學生

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面