存摺借1天供吃住還拿10萬　3學生暑假找打工「慘遭囚禁旅館」

▲▼台中有3名大學生求職，結果被關在旅館3天才離開，警方呼籲小心求職陷阱。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

暑假即將來臨，許多大學生都開始找尋打工機會，台中有3名大學生和對方相約飯店面試，條件是帳簿借用1天，有10萬元收入，學生們還在狐疑之際已被帶進房間，手機和帳簿全被拿走，人被控制無法外出，直到帳簿被封鎖後才獲釋，當然1毛錢也沒拿到。台中警方還說，新竹還有學生被控制10多天的例子，呼籲學子們求職前和家人商量，不要被錢利誘。

根據一家求職網調查顯示，受到基本工資調漲，高達9成2的大學生預計在暑假找尋打工機會，詐騙集團看準學生社會經驗不足，標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等話術誘騙，要求提供名下帳戶密碼，最後才知道淪為詐騙集團的人頭帳戶。

台中市刑大表示，台中日前有陳姓大學生等3人網路求職，3人和對方相約飯店面試，面談後就交出證件、手機、帳戶，隨即被帶進一間房間「軟禁」控制，乾淨帳簿則被拿去作詐欺帳戶。

對方謊稱，他們是澳門博奕集團代理商，因為會員太多，必須借用帳簿轉匯金錢，只要借用帳簿1天，就可拿10萬元，1整天都待在房間內不愁吃喝，3人信以為真，後來驚覺被騙，但已無法和外界連繫。

有的被害人被關2天，有的3天，新竹有被害人先被關在新竹，後來又移到九份，直到帳戶被列為警示帳戶，無法再使用，才把人放走，當然被害人1毛錢也拿不到，警方目前正往上溯源，朝組織犯罪偵辦。

警方表示，台中今年1月統計至今，假求職詐騙案件有29件，財損24萬元，提醒學生暑假打工應徵時應提高警覺，小心詐騙集團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等證件，若遇有以下徵兆應詳加查證：

1，公司營運、工作內容回答不明，或表示不方便電話說明，但一再強調報酬高、國外旅遊、工作輕鬆、錄取名額有限等。

2，工作面試約在車站、公園、咖啡店等公共場所。

3，要求交付身分證、提款卡、存摺，或申辦多支手機門號。

4，以辦理薪資入帳設定為由，要求至自動提款機操作。

5，要求認購投資或刷卡買公司產品，以衝個人業績或作為錄用條件。