詐團「盯上」北檢檢察長！冒名問傳票收到沒　她嚇到被騙196萬

▲北檢檢察長林邦樑被冒用名義向民眾詐騙196萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市廖姓婦人去年接到1通神秘電話，來電者假冒台北地檢署檢察長林邦樑，問廖婦是不是有收到傳票？詐稱老婦的財產恐被視為犯罪贓款，並派出由黃姓女子假扮的辦案人員，到廖婦家門口收取現金，廖婦損失196萬元，卻等不到人帶她去地檢署開庭，才發現受騙，警方根據監視器找到黃女，台北地檢署23日依詐欺、洗錢等罪起訴黃女。

檢察界流傳1個說法，要知道1個檢察官名氣如何，就看他或她有沒有被冒名行騙，過去偵辦不少金融弊案的徐永欽，曾參與過3任總統涉及案件的周士榆，因代表北檢發言而經常在媒體露臉的張介欽等，不少檢察官都曾被詐騙集團冒用名義發公文，佯以辦案之名行騙。

而曾任法務部檢察司司長的林邦樑，2021年5月才出任天下第一檢之稱的台北地檢署擔任檢察長，沒想到馬上就被詐騙集團「盯上」，作為假檢警詐騙手法的幌子，同年12月間，1名聲音粗厚的男子打電話給台北市信義區的廖姓婦人，一開頭就說「我是林邦樑」，謊稱廖婦涉及刑案，名下有贓款要被調查，詢問是否有接到傳票。

廖婦一聽就嚇到，聽從假林邦樑，以及另名聲音較為輕細、自稱警員張志忠的指示，去銀行提領現金，交給親自到廖婦住處樓下的辦案人員，幾天後，再將部分存款轉匯到詐騙集團指定戶頭，最後假林邦樑又打了1通電話，說辦案人員現在就要去接她開庭，但假辦案人員從廖婦中裡收取另1筆現金就走，沒帶廖婦去地檢署，廖婦這才驚覺自己前後3次，共被騙走196萬元。

台北市警信義分局根據巷口監視器，循線找到假冒辦案人員的車手黃姓女子，懷疑她收錢後立即就交給上手，但黃女只坦承1個月前上網應徵找到這份工作，未能供出共犯真實身分，檢察官認為黃女與共犯假冒檢警騙人，妨害司法公正，依詐欺、洗錢等罪嫌起訴黃女。