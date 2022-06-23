　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團「盯上」北檢檢察長！冒名問傳票收到沒　她嚇到被騙196萬

▲▼ 台北地檢署檢察長林邦樑。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢檢察長林邦樑被冒用名義向民眾詐騙196萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市廖姓婦人去年接到1通神秘電話，來電者假冒台北地檢署檢察長林邦樑，問廖婦是不是有收到傳票？詐稱老婦的財產恐被視為犯罪贓款，並派出由黃姓女子假扮的辦案人員，到廖婦家門口收取現金，廖婦損失196萬元，卻等不到人帶她去地檢署開庭，才發現受騙，警方根據監視器找到黃女，台北地檢署23日依詐欺、洗錢等罪起訴黃女。

檢察界流傳1個說法，要知道1個檢察官名氣如何，就看他或她有沒有被冒名行騙，過去偵辦不少金融弊案的徐永欽，曾參與過3任總統涉及案件的周士榆，因代表北檢發言而經常在媒體露臉的張介欽等，不少檢察官都曾被詐騙集團冒用名義發公文，佯以辦案之名行騙。

而曾任法務部檢察司司長的林邦樑，2021年5月才出任天下第一檢之稱的台北地檢署擔任檢察長，沒想到馬上就被詐騙集團「盯上」，作為假檢警詐騙手法的幌子，同年12月間，1名聲音粗厚的男子打電話給台北市信義區的廖姓婦人，一開頭就說「我是林邦樑」，謊稱廖婦涉及刑案，名下有贓款要被調查，詢問是否有接到傳票。

廖婦一聽就嚇到，聽從假林邦樑，以及另名聲音較為輕細、自稱警員張志忠的指示，去銀行提領現金，交給親自到廖婦住處樓下的辦案人員，幾天後，再將部分存款轉匯到詐騙集團指定戶頭，最後假林邦樑又打了1通電話，說辦案人員現在就要去接她開庭，但假辦案人員從廖婦中裡收取另1筆現金就走，沒帶廖婦去地檢署，廖婦這才驚覺自己前後3次，共被騙走196萬元。

台北市警信義分局根據巷口監視器，循線找到假冒辦案人員的車手黃姓女子，懷疑她收錢後立即就交給上手，但黃女只坦承1個月前上網應徵找到這份工作，未能供出共犯真實身分，檢察官認為黃女與共犯假冒檢警騙人，妨害司法公正，依詐欺、洗錢等罪嫌起訴黃女。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
小情侶吵架！男友道歉討抱抱「那邊硬硬的」她更氣
全球僅1千輛！法拉利F40失控撞車「頭爛掉」　7千萬超跑成廢
首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因
警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟
興建「金廈大橋」？　陸委會回應了
快訊／嘉義男離奇暴斃車內　相驗確定染疫死亡
研究顯示「男友越醜女友越胖」！專家曝心理因素

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

快訊／首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因

夫妻檔討債潑漆砸場還直播　員工制止打成一團...雙方下場曝光

駁S-70C墜毀「未第一時間回報」　國防部長邱國正：勿轉移焦點

快訊／外出看病！嘉義男離奇暴斃車內　相驗確定染疫死亡

詐團「盯上」北檢檢察長！冒名問傳票收到沒　她嚇到被騙196萬

25歲男背7條通！毒鴛鴦旅館當家到處搬　警抓人起獲安毒

大熱天連偷3件厚棉被「連茶盤也帶走」　原因曝光...警察傻眼

曬衣「未翻面」竟慘遭竹棍痛打　人妻不忍了...家暴夫下場出爐

我要看新的...傳「棒狀照」與少女互換　噁男威脅外流下場曝

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

快訊／首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因

夫妻檔討債潑漆砸場還直播　員工制止打成一團...雙方下場曝光

駁S-70C墜毀「未第一時間回報」　國防部長邱國正：勿轉移焦點

快訊／外出看病！嘉義男離奇暴斃車內　相驗確定染疫死亡

詐團「盯上」北檢檢察長！冒名問傳票收到沒　她嚇到被騙196萬

25歲男背7條通！毒鴛鴦旅館當家到處搬　警抓人起獲安毒

大熱天連偷3件厚棉被「連茶盤也帶走」　原因曝光...警察傻眼

曬衣「未翻面」竟慘遭竹棍痛打　人妻不忍了...家暴夫下場出爐

我要看新的...傳「棒狀照」與少女互換　噁男威脅外流下場曝

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

游擊代班岳東華0失誤　江坤宇送「大拇指」

蔡英文視察新竹道路工程　沈慧虹貼身負責簡報進度規劃

民安8號演習「桃園煉油廠遭空襲」　蔡英文：讓台灣更有應變能力

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

Omicron兒童新增病例變多了　死者仍以老人為大宗

台北喜來登4大家餐廳吃到飽延到7月底　用餐再送升級版龍蝦料理

《嬰兒轉運站》IU、宋康昊秀中文問好　是枝裕和揭曉韓國取景主因

每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

酒駕熱褲妹「月入千萬炫富文」真相曝！　遭爆從事柬埔寨仲介

龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她被問：陪睡嗎

「警察是副業」　警喝花酒開賭場將汰除

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

即／台北兄弟大飯店起火！緊急疏散百名房客

她外陰部長膿包求診　婦產科醫師內診慘挨告

韓國強片成誘餌　林義傑怒告網友結局曝

恩恩爸大爆炸提7質疑　喊話2局長沒下台會禍害民眾

酒駕熱褲妹有伴了　關押第2天仍無人探視　

即／台中男吃早餐遭工業用扇猛砸　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

退休科技女主管遭詐4千萬　車手頭竟是殺警案犯嫌

退休科技女主管遭詐4千萬　車手頭竟是殺警案犯嫌

面對台灣日益猖獗的假投資吸金詐騙犯罪，刑事局加強打擊力度，警方從165反詐騙集團勾稽大數據，分析近期LINE勝行分享飆股炒作期貨的詐騙網站包含「BCH」、「群創投顧」、「量化交易」、「Fitbelaepro」、「greenstans」、「U-trade」等假投資網站所連結的APP、交易平台。

南韓向「電話詐騙」全面宣戰！

南韓向「電話詐騙」全面宣戰！

店長頂替打卡上班　被抓包結果慘

店長頂替打卡上班　被抓包結果慘

詐騙新話術匯款給「裝潢工人」　她急領35萬險挨詐

詐騙新話術匯款給「裝潢工人」　她急領35萬險挨詐

「確診港女」索10萬醫藥費　桃園男險遭詐

「確診港女」索10萬醫藥費　桃園男險遭詐

關鍵字：

詐騙假檢警車手林邦樑詐欺洗錢

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面