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桃園大溪石化原料倉庫大火　警消1小時控制土勢無人受傷

▲桃園市大溪區康莊路三段上某家貯存石化原料倉庫24日下午傳出大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區康莊路三段上某家貯存石化原料倉庫24日下午傳出大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區康莊路三段一家工廠今（24）日下午發生大火，火勢從工廠旁倉庫竄出，因倉庫存有大量乙炔等石化原料，火勢蔓延非常迅速，桃園市消防局派出大批警消與消防車前往灌救，經過約1小時搶救後，截至下午2時25分左右已獲控制，目前正進行最後殘火處理，所幸無人受困，起火原因還在調查釐清。

▲桃園市大溪區康莊路三段上某家貯存石化原料倉庫24日下午傳出大火，消防人員架起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區康莊路三段上某家貯存石化原料倉庫24日下午傳出大火，消防人員架起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今天下午1時41分接獲報案指稱，位於大溪區康莊路三段636巷附近的工廠與倉庫發生大火，消防局第四大隊出動25輛各式消防車與77名消防人員前往灌救，根據業者指稱，倉庫內存有大量乙炔等石化原料，消防人員在火場四周架起水線全力灌救。

▲桃園市大溪區康莊路三段上某家貯存石化原料倉庫24日下午傳出大火，消防人員撲滅大火後清理現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區康莊路三段上某家貯存石化原料倉庫24日下午傳出大火，消防人員撲滅大火後清理現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經過警消人員搶救後，火勢在下午2時25分獲得控制，下午2時45分完全撲滅，經消防人員清理火場發現，現場燃燒面積約50平方公尺，未發現有人員受困，至於起火原因與實際損失正由消防局火調科人員鑑識釐清中。

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