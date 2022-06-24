桃園大溪石化原料倉庫大火　警消1小時控制土勢無人受傷

國道3號桃園大溪路段今（15）日上午，1輛小貨車行經北上61.3K處路段時不知何故突然起火，陳姓駕駛與同行男子驚覺不對進趕緊下車查看，小貨車瞬間引發大火，所幸2人及時逃離未受傷，桃園市政府消防局圳頂分隊立即派員搶救，僅花費3分鐘順利撲滅火勢，但小貨車已燒成廢鐵，起火原因仍由消防局火場鑑識科人員調查釐清。