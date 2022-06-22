買房簽約才知多付20萬！房仲隱瞞底價　「多賺1筆服務費」涉詐欺

▲房仲因未告知房屋底價，請買賣雙方簽約把價差當成服務費，又另收取仲介費涉詐欺罪。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

潘姓女房仲去年幫1名買家談妥以1470萬元買下1間房子，買賣契約上註明房價中的20萬元，是潘女服務費，買家以為這是賣家大方，自願支付的，後來才知道，原來賣家從頭到尾只要賣1450萬元，買家不滿已付1%的仲介費，又被騙走20萬元的價差，且落入房仲口袋，憤而提告，台北地檢署22日依詐欺罪嫌起訴潘姓女房仲。

買家提告指控，她在2021年6月間，透過潘姓女房仲以1470萬元買到台北市中山區的房子，簽約付錢後，她為了整理房子又遇到賣家，雙方相談之下，赫然發現賣家開出的底價是1450萬元，買家不滿，明明有付潘女仲介費，沒想到潘女隱瞞底價，從中把買賣價差整個拿走，買家等於被剝兩層皮，因此控告潘女以及施姓房仲負責人涉嫌詐欺。

北檢首度偵辦此案時，發現買賣雙方是在房仲、代書見證下簽約，當時契約上就已經加註「總價1470萬元包含買方服務費20萬元，買方不再另行支付費用予仲介公司」，檢察官認為，買家親自參與高達1470萬元的買屋流程，應該是評估相關風險後，才會簽約，無證據顯示房仲有施用詐術，因此處分全案不起訴。

案經買家不服再議，高檢署發回要求重新調查，檢察官認為，潘女故意隱瞞房子底價1450萬，向買方開價稱1470萬元，還說不能再低，讓潘女以為契約上寫的20萬元，是買家大方要付給潘女，自己只要另外依約付1%，也就是14萬7千元的房仲費，實際上總計34萬7000元的房仲費都是賣家支付，因此依詐欺罪嫌將潘女起訴，至於施姓房仲負責人因不知情，獲不起訴。