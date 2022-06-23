女店長幫工讀生衝時數　被抓包「頂替上班」還找人代打下班卡

▲速食店女店長幫工讀生頂替上班補工時，被依詐欺、偽造文書等罪起訴。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

1名在日式連鎖速食店擔任店長的黃姓女子，為了幫店內洪姓打工族補足基本工時，長達3年頂替洪男上班，直到公司內部稽核發現洪男上班時間有異才曝光，黃女除了被發現冒名幫人上班，還會自己溜班，請別人幫打下班卡，雖黃女希望和解，但公司不願原諒，立即將黃女解職，台北地檢署23日依詐欺等罪起訴黃女，洪男和幫打卡的員工則是緩起訴。

據了解，這間連鎖速食店有規定，工讀生每周上班至少要20小時，正職員工則依《勞基法》上限是每月190小時，位於機場分店的黃姓女店長得知，店內1名洪姓工讀生在許多地方有兼差，不見得能滿足公司要求的工作時數，2人因此談好，由黃女幫忙用洪男的名義打卡上班捕時數，洪男收到薪水後，再依工時退錢給黃女。

直到2021年間，公司內部稽核發現，洪男明明因為重複兼差的關係，說好只能上晚班，卻從2018年起，不定期在清晨4、5點到店，累計的時薪大約10萬元，經調查訪談發現原來是黃女頂替上班，此外，黃女有時會在自己的工作時間提前離店，請另名林姓店員幫打下班卡，公司認為黃女違規情節嚴重，立即將黃女解職並報警。

檢察官偵辦期間，重複兼差的洪男和幫打卡的林姓店員都坦承錯誤，取得公司諒解不追究，2人因此分別獲得緩起訴處分1年，其中洪男必須繳交國庫1萬元，並接受法治教育，至於黃女雖也希望達成和解，但公司不原諒，因此被依詐欺、偽造文書等罪提起公訴。