台鐵員工購票流程太麻煩　9人投機買「等值」愛心孩童票遭法辦

▲台鐵提供員工優惠票價，但因限制較多，有員工以投機心態買等值的「愛孩票」被移送詐欺罪。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台鐵員工搭乘火車的話，可享有1/4的票價優惠，但有必須臨櫃購票等許多規範，有員工嫌麻煩，口耳相傳「愛心孩童票」剛好就是全票的1/4價，抱著投機心態訂購「愛孩票」，結果有9名員工被台鐵局查到票種不符，依詐欺罪送台北地檢署偵辦，檢察官調查認為，這些員工其實不清楚員購規則，並無犯意，22日處分不起訴。

檢察官調查，過去台鐵提供給員工的票價優惠限制頗多，包括只能搭乘莒光號，若搭乘自強號等車種，必須自付原票差額，且一定要臨櫃購買，每名員工票價優惠1/4，員工眷屬則只有1/2的優惠。

但是台鐵員工大多對詳細的購票規則並不清楚，幾乎都以為員工和眷屬都可以享有1/4票價優惠，且無車種限制，員工們口耳相傳，「愛孩票」剛好就是各車種全票價格的1/4，還可以網路訂購，這樣仍然是支付1/4票價，同時省了臨櫃購票的麻煩。

台鐵清查後，將違反購票規定的員工依詐欺罪嫌，送請各轄區地檢署偵辦，同時修改員工票修會規則，包括有勤務需求，可憑員工證直接上車，只是沒有座位，而被移送到北檢的9名台鐵員工則分別表示，不知道員工票有車種限制，不知道眷屬的優惠有不同，檢察官考量，台鐵已表明不追究，因此以員工們並無犯意等理由，處分不起訴。