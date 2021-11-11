快訊／桃園木材倉庫起火！濃煙數公里外可見　隔壁洗車場險遭殃

▲桃園市八德區和平路一家倉庫11日下午近3時許發生大火，消防人員全力灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區1家倉庫11日下午發生大火，倉庫內堆放大量木材導致火勢延燒迅速，消防局立即派出大批警消前往搶救，所幸起火點是獨棟倉庫，緊鄰著一家自助洗車場，附近沒有其他建築，消防人員經過半小時灌救後，目前火勢已被控制，正進行殘火處理，目前據知沒有人員受困，至於損失與起火原因仍待消防局火調科人員鑑識釐清。

▲桃園市八德區和平路一家倉庫11日下午發生大火，消防人員架起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，這處位於八德區和平路上的倉庫為鐵皮式建物，下午2時54分接獲報案，消防局第一大隊立即出動各式消防車25輛、1輛救護車與64名警消到場搶救。

▲桃園市八德區和平路一家倉庫11日下午大火，消防人員進入自助洗車場灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於火場倉庫內多積大量木材導致火勢延燒迅速，火場濃煙數公里以外都看得見，消防人員從架起十餘條水線灌救，所幸起火地點是獨棟鐵皮倉庫，附近僅有一座自助洗車場，火警發生時，倉庫與洗車場人員都已緊急撤離，沒有人員受困。

▲桃園市八德區和平路一家倉庫11日下午發生大火，消防人員進行殘火處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大火在下午3時14分許被控制，火場延燒面積約30平方公尺，目前正進行火場殘火處理，至於真正起所原因與實際損失需由消防局人員鑑識釐清。

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