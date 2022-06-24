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搶PO確診數與疫苗訊息　周玉蔻被控造謠影響股市不起訴...原因曝

▲▼媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，到台北地院出庭辯結。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻被指涉散布疫情假訊息並意圖影響股市，均不起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年在個人臉書搶快公布當日新冠肺炎確診數，隔2天又同樣搶快公布AZ與莫德納疫苗將分批抵台消息，被人告發她散布疫情假訊息並意圖影響股市交易，涉犯《傳染病防治法》與《證券交易法》等罪嫌，台北地檢署偵辦認為周玉蔻公布的確診數字正確，預告疫苗抵台也不見得具備影響投資人的重大性，今將周玉蔻不起訴處分。

周玉蔻本案是在去年（2021年）5月16日中午，在中央流行疫情指揮中心下午2點例行記者會前，於個人臉書PO文宣稱「207！還好不是幾何式成長！」等語，多數網友一看就知道周玉蔻搶快公布當日確診數為「207」，而指揮中心當天公布的新增確診數，也的確是「207」。

當時因疫情突然爆發，剛進入第3級警戒期間，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當天在疫情記者會中，被問到周玉蔻搶快公布確診數字有無違法，陳時中答稱數字若不對，可能有造謠嫌疑，但數字正確或差不多，要請法制人員研究有無違法之虞。

同月18日，周玉蔻在個人臉書PO文「獨家好消息」，搶快預告「疫苗（AZ與莫德納）五月底、六月中旬，分批抵台！」後來刪除「（AZ與莫德納）」字樣，被網友質疑言之過早，「請問消息來源」、「是不是等政府或指揮中心發布比較好」，周回稱認真蒐集資料多方查證，「就有了《獨家》」。

有人認為周玉蔻這2次行為涉嫌散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，且可能影響股市集中交易市場股票價格，告發周玉蔻涉犯《傳染病防治法》散播傳染病流行疫情謠言罪嫌、《證券交易法》意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料等罪嫌。

周玉蔻承認PO文、否認犯罪。檢方偵辦認為，周玉蔻雖搶快公布確診數字，造成指揮中心統一發布疫情相關訊息的困擾，「實有不妥」，但數據正確、沒有造謠，至於《證交法》處罰的「流言」或「不實資料」，必須基於影響股價的意圖，且達到足以影響投資大眾的「重要性」。

檢方認為周玉蔻本案搶快公布的確診數字、疫苗即將到港訊息，並不符合前述《證交法》處罰的要件，也沒有證據證明當時股市上漲趨勢，是因為周玉蔻的PO文所造成的重大波動，據此將周玉蔻本案所涉罪嫌都不起訴處分。

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