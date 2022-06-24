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18歲↑沒打疫苗罰11萬！奧地利「強制疫苗令」喊卡4個月最終取消

▲▼新冠,疫苗,奧地利（圖／達志影像／美聯社）

▲奧地利曾一度試圖通過強制疫苗令，但是受到嚴重反彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

奧地利4個月前成為歐盟第一個立法強制成年人接種新冠疫苗的國家，儘管該項法案在2月上路，但因受到爭議至今仍停擺。如今歐洲疫情再度爆發，奧地利確診人數不斷飆升，且歐洲各國陸續解封，民眾的疫苗免疫力也在下降，但奧地利當局最終仍然決定取消這項疫苗法案。

根據《衛報》報導，奧地利2月推行一項新規定，要求年滿18歲以上的成年人，除了孕婦或是患有嚴重疾病，必須強制接種新冠疫苗，否則將面臨最高3600歐元（約新台幣11萬元）的罰款，當時這項受到爭議規定還引起德國注意，一度有意效法。

該項規定卻在奧地利本國卻引發軒然大波，因此遲遲未能正式實施，且有大批政客公開表態不會在議會中支持該法案，而最終這項疫苗授權案4月7日在聯邦議院中以378對296票遭到否決。目前奧地利僅74%的成年人接種疫苗，但相關數據在3月初後就停滯不前。

奧地利衛生部長勞赫（Johannes Rauch）表示，當Delta變異株流行時，他認為強制接種疫苗是有必要的，但是如今主流的Omicron變異株感染症狀較溫和，且疫苗預防感染的效果也比較差，因此要說服民眾接種疫苗將會更加困難。

他說，「強制接種疫苗不會說服任何人施打，有研究就表明，那些對疫苗抱持懷疑態度的人，並不會因為罰款而動搖。」不僅如此，強制疫苗令在奧地利甚至已經造成嚴重裂痕，贊成派與反對派發生激烈的爭論。勞赫強調，如今因為烏克蘭戰爭，家庭生活成本不斷上升，同時也遭遇能源危機，社會凝聚力不應該再因為任何事情受到分裂。

奧地利與其他歐洲國家一樣，近日確診數不斷飆升，然而大多數歐洲國家卻都已經陸續解除封鎖限制。

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