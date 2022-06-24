男打AZ疫苗「全身癱瘓」纏鬥病魔420天出院　坐輪椅喊：後悔接種

▲英國58歲男子接種AZ新冠疫苗後出現罕見副作用，住院長達420天。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

英國一名現年58歲男保全於2021年3月初接種第一劑AZ疫苗後，被診斷出罹患「格林-巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，GBS），免疫系統損害神經細胞，導致全身癱瘓，須仰賴呼吸機維生。他稱自己是因為接種疫苗出現罕見副作用，住院420天後終於出院，卻無法擺脫輪椅和助行器，相當後悔接種新冠疫苗。

根據《每日郵報》報導，58歲的父親辛格勒（Anthony Shingler）去年3月初首次接種AZ疫苗，在幾天內就因為嚴重疼痛和身體發麻而被送往斯托克皇家大學醫院就診，不料，卻被診斷為罹患「格林-巴利症候群」。這是一種由免疫系統損害神經細胞，導致肌肉無力的嚴重疾病，雖然大部分患者最後都會痊癒，但若影響到呼吸肌，就可能危及生命。大多數是因為感染而引發癱瘓，因接種各類疫苗而發病是極少數的情況。

▲辛格勒從去年3月到10月都被迫仰賴呼吸機，維持呼吸順暢。（圖／翻攝自Facebook）

辛格勒表示，他從去年3月下旬到10月間都必須使用呼吸機維持生命，直到10月取下呼吸機後，他勉強能自行呼吸，但仍然無法移動身體，「我只能移動我的頭，有個呼叫護士的響鈴，我得用頭去頂它，因為我沒辦法用手。」後來他轉院進行物理治療，卻面臨更大的精神壓力，「有一段時間我失控地哭了起來，整晚被關在一個單獨的房間裡。」

辛格勒說，在癱瘓之前他自認是個精神強大的人，沒有什麼事能影響他，但這次患病卻損害了他的心理健康，「我不能自己去上班、開車或穿衣服，我的手很無力，什麼都抓不住，我得坐輪椅，得靠著助行器，沒辦法自己站著，只能依靠架子行走20公尺。」現在的他對於聽從英國政府建議而接種新冠疫苗感到後悔，「這改變了我的生活。」

▲辛格勒出院後接受外媒訪問，仍然得使用輔具幫助行走。（圖／翻攝自Facebook）

辛格勒住院420天後，終於在5月17日回到位於諾斯伍德（Northwood）的家中，與49歲的妻子妮可拉（Nicola）和2個女兒團聚。妮可拉高興地說，雖然丈夫非常不幸地出現感染，「但幸運的是他還活著，能回來真好。」

報導指出，英國國民保健署（NHS）過去曾指出，接種疫苗與格林-巴利症候群風險的增加有關，但接種後患病的機率非常小，例如2009年H1N1流感疫情期間研究顯示，平均每百萬人僅額外新增不到2例，比起接種疫苗，更有可能因為罹患流感的感染而出現格林-巴利症候群。

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