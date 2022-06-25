騎士窄巷遇「碰瓷」回收翁　受驚跌倒強索醫藥費...畫面全都錄

記者陳崑福 、郭玗潔／屏東報導

高雄一38歲的施姓騎士騎乘機車，轉彎進苓雅區苓雅一路410巷附近時，遇到騎腳踏車正在做資源回收的陳姓男子，陳男稱施男突然出現，害他嚇到摔倒，堅持要施男賠醫藥費，不過施的行車紀錄器卻顯示，施騎機車轉彎後，看到陳男即減慢速度並未相撞，陳男因重心不穩腳踏車傾斜，又將腳踏車扶正，隨即以腳踏車擋去施男的去路索要賠償。警方獲報調查，認為陳男有詐欺之嫌，偵訊後將他依詐欺罪移送高雄地檢偵辦。

▲高雄苓雅區一陳姓男子騎腳踏車，與施姓騎士巷弄裡相遇，陳男疑似因驚嚇倒地，施姓騎士雖無撞到他，陳男卻堅持索賠醫藥費，被警方依詐欺罪嫌送地檢偵辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

苓雅分局成功所於24日15時40分接獲報案，在苓雅區苓雅一路410巷附近發生行車糾紛，員警趕赴現場查看，發現51歲陳男僅著一條黑色短褲，腳踏車前堆滿瓶瓶罐罐的回收物，重心相當不穩，警方到場時，陳男堅稱他因閃避施男所騎重機車而摔倒，左小腿有輕微擦傷，陳男稱，施男突然從轉彎處出現，驚嚇到他，他認為「現在的引擎...科技的發達都是噴射的」，讓他嚇一跳。

因施男於案發當下，並不能馬上確定是否因為自己騎車緣故，造成陳男摔倒，故員警通報交通分隊到場先行測繪，另請施男提供行車紀錄器影像，協助警方釐清整起事件經過及肇事責任。

經調查，陳男騎腳踏車以雙腳推地沿苓雅一路410巷南向北滑行，施男騎重機車沿苓雅一路410巷東向西左轉往南至案發地，見陳男便立即煞車減緩車速，雙方車輛並未發生碰撞。同時勘驗行車紀錄器影像，發現陳男涉有詐欺之嫌，遂聯繫施男提出詐欺告訴，並通知陳嫌到案說明，全案依詐欺罪移請高雄地檢偵辦。另陳嫌涉嫌酒後騎乘腳踏車，酒測值超過法定標準一節，業依違反道路交通管理處罰條例，可處1200元以上2400元以下罰鍰。

苓雅分局呼籲，故意製造假車禍詐取和解金，可能涉及刑法的詐欺罪，而民眾若遇上疑似製造假車禍的情形，務必保持冷靜，立即撥打１１０專線請警察到場處理，以保障自身權益。