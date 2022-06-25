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社會 社會焦點 保障人權

黑幫成員騙10青少年「當車手」　床下藏數萬現金...慘遭囚禁狂虐

記者邱中岳／台北報導

北市警局少年隊日前接獲家長報案，發現家中未成年的小孩床底下藏有不明鉅款，甚至逃家不上課，少年隊介入了解，發現10名青少年被自稱竹聯幫仁堂明仁會成員吸收，幫忙擔任詐欺取款車手，大哥還因小弟「上繳」金額短缺，找來小弟凌虐青少年。

警方調查，24歲的詹姓男子，平時以竹聯幫仁堂明仁會三重組組長自居，與旗下2名小弟招攬未滿18歲的青少年，專門負責詐欺取款車手，有家長向警方報案，家裡小孩常常蹺家不上課，甚至床下還發現數萬元現金。

▲▼北市少年隊接獲有未成年蹺家不上課，追查發現原來都被吸收當詐騙車手。（圖／記者邱中岳翻攝） 

▲北市少年隊接獲有未成年蹺家不上課，追查發現原來都被吸收當詐騙車手。（圖／記者邱中岳翻攝） 

北市少年隊獲悉之後立刻展開追查，並順利逮捕詹姓男子以及2名左右手，最後也查獲10名青少年到案，警方訊後依照《組織犯罪防制條例》、恐嚇、傷害等罪嫌，將詹嫌3人送辦，另外10名未成年青少年也送少年法庭。

警方指出，詹姓男子因懷疑其下青少年，當車手時「私吞」數十萬款項，發現上繳金額短缺，直接找小弟將人強押痛毆，甚至還拘禁、恐嚇、凌虐毆打，逼迫青少年償還債務。

▲▼北市少年隊接獲有未成年蹺家不上課，追查發現原來都被吸收當詐騙車手。（圖／記者邱中岳翻攝） 

▲詹姓幫派成員吸收青少年當詐騙車手，懷疑「私吞」金錢，竟押人凌虐毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，暑假將至，青少年學子也將開始過暑假，也將從7月1日起執行「青春專案」，執行各項保護少年措施，絕不容許不法份子利用青少年作為犯罪工具。

北市少年警察隊隊長郭建成呼籲，暑期將至，青少年如有打工求職規劃，應注意「求職公司是否合法」、「是否有異常高報酬」、「不繳交金錢及個人重要證件」等，以免遭不法集團利用成為代罪羔羊。

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