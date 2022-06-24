台南確診+4347名　7家醫院開設COVID-19確診康復者整合門診

▲台南市長黃偉哲公布台南市24日新增4347名COVID-19本土個案，台南市有7家醫院開設COVID-19確診康復者整合門診服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台南市24日新增4347名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月23日，台南市累計確診個案人數共232182名，全年齡累計確診百分比為12.53％，已解除隔離200183名、尚在隔離中31999名，7家醫院開設COVID-19確診康復者整合門診服務。

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市長黃偉哲表示，目前台南市的疫情是屬於緩降，但隨時會面臨可能入侵國境的Omicron BA.4、BA.5病毒，因為在鄰近國家已經陸續出現本土BA.4、BA.5的案例，而且BA.4、BA.5的疫苗穿透性又比BA.2還要強，希望大家謹慎小心面對。而要降低病毒穿透的機會，就需要趕緊施打疫苗，因此請可以接種第3劑疫苗的市民朋友趕快接種，符合施打第4劑資格的也請趕快施打。

衛生局林曉玫科長表示，台南市有7家醫院設置「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療服務」，提供出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者之門、住診醫療服務、社會福利資源評估轉介及心理健康照護；提供前述整合醫療服務的醫院計有衛生福利部臺南醫院、衛生福利部胸腔病院、高雄榮民總醫院台南分院、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、營新醫院、詳情請上衛福部網頁專區 https://reurl.cc/M05Zkm 。

統計至今(111)年6月23日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7％、82.1％、1.3％、68％、1.4％，總接種劑次451萬6952。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.41％、第2劑 4.10％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.14％、第2劑83.76％、追加劑55.86％。