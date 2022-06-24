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遭質疑長照機構用藥「晚一年」　陳時中反駁：口服藥今年才有

▲▼指揮中心6/24記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

長照機構染疫風險高，今年本土疫情爆發以來已有近3萬5千名住民確診，工作人員也逾9千人染疫，且近一周就有138人死亡。面對外界質疑長照機構用藥晚一年，指揮官陳時中回擊，口服藥物都是今年購得，「去年不會有未來藥」，在批評前應該先把資料查清楚。

長照機構住民多為長者，為重症高風險群，若以6/13至6/19死亡人數換算，致死率約2.2%。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，已就此波疫情搜集其他國家長照機構染疫致死率，英國為5.5%、香港6.9%，但因兩地疫情爆發時間都比台灣早，不能完全類比，只是就數據看起來，長照機構原本就有偏高的情形。

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▲▼指揮中心6/24公布長照機構確診住民投藥情形。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布長照機構確診住民投藥情形。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞另公布各年齡層重症死亡率補充，一般國人的致死率威2.47%，長照機構則為2.2%，但長照機構死亡個案平均年齡，有58％都在80歲以上，不適合用全年齡層來比，因為年輕人會讓重症與致死率下降。

陳時中也補充，台灣藥物使用「絕對沒有慢」，確診個案藥物使用率已達7.67%，比美國、日本、香港、韓國、英國等國都高，台灣上週起也針對長照機構發放公費快篩，要求每週兩次定期篩檢，以利及早揪出陽性個案、及早給藥。

▲▼指揮中心6/24公布抗病毒藥物各國儲備情形。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布抗病毒藥物各國儲備情形。（圖／指揮中心提供）

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