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大陸 大陸焦點 特派現場

這新娘我愛過！她結婚「9位前男友」站一排拉布條　真相有玄機

大陸有女子結婚當天，有一票多達9人的祝賀團，號稱是新娘的「前男友」。（圖／翻攝自微博）

▲大陸有女子結婚當天，有一票多達9人的祝賀團，號稱是新娘的「前男友」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

結婚當天如果新人的「前任」到場，應該是一件極為尷尬的事情，但若一次來了9個人，而且還是拉著橫幅高調出現，新郎新娘內心的陰影面積可想而知。昨天（23日）大陸廣東梅州曝光了一段，有正妹的結婚典禮上，竟出現多達「9名前男友」到場，而且高調拉起祝賀橫幅，與新娘求合影的影片，畫面曝光後馬上登上熱搜，引發外界討論。

昨天大陸廣東梅州有一段超夯視頻引發網友討論，原來是一名正妹準備穿著白紗結婚了，結果結婚當天，有多達「9名前男友」到場，還超高調的一票人拉著「全體前男友祝婷姐新婚快樂」的橫幅，大家排排站與這位已穿著白紗，即將嫁作人婦的前女友合影，還有一名男子還舉著前男友桌的牌子，場面看起來非常熱鬧。

這新娘我愛過！她結婚「9名前男友」站一排拉橫幅祝賀　真相有玄機

▲大陸有女子結婚當天，有一票多達9人的祝賀團，號稱是新娘的「前男友」，但據悉這些人其實是新娘的同學而已。（圖／翻攝自微博）

視頻曝光後，馬上登上大陸熱搜榜，有網友就說，不得不說，新娘長得真的是很漂亮，但看到這歷任前男友們的樣子，只能說「新娘的口味真的獨特！」還有人替新郎憂心，想知道現任老公看到這麼多老婆的前男友，如此高調到場祝賀，不知道會有何感想？「求老公心理陰影面積」。

不過有網友跳出來表示，從這段超壯觀的前男友排排站祝賀的輕鬆程度看起來，這些男士應該不是新娘的前男友們，可能只是為了發揮祝福創意才設計的橋段。不過後來有疑似熟識新娘的網友出面表示，「其實這些男士，是新娘從小到大一起長大的同學」，不是真的有這麼多前男友。

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