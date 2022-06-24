找無財源發敬老金　柯文哲：負債還發這個債留子孫也不對

▲柯文哲出席「2022台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽」記者會 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年發放1500元重陽敬老金，台北市議會因此重提《台北市重陽節禮金致送自治條例》草案，接著北市府提覆議案未成功，因此發函給行政院聲請自治條例函告無效，但政院22日回函難以認定抵觸憲法。對此，柯文哲24日受訪直言，「去哪找錢？」，認為錢若有剩當然就花，「如果整個國家一直在負債還在發這個，那就是債留子孫啊，也不對」。

柯文哲說，重陽敬老金是這樣，必須明講，錢就這麼多，本來也沒有這個預算，「其實概算5月的時候已經編了，現在問題就是說…，哇，去哪找錢啊？」

「其實我也知道，舉債當然沒問題啊！」柯文哲說，舉債發重陽敬老金哪有什麼困難，問題就是說，在已經概算編好的狀態下，硬要去擠這個，看我們要怎麼處理。

柯文哲強調，這是一個需要處理的問題，但要看怎麼處理，「發重陽敬老金不是問題，問題是錢從那來，這才是問題。」

媒體追問，發500元、1000元、1500元，比較傾向那個價錢？柯文哲說，最理想是，本來府內有個想法，每年決算的時候看剩下多少，有人說要舉債發重陽敬老金，也是很怪，「如果有剩下的錢當然就花，如果整個國家一直在負債還在發這個，那就是債留子孫啊，也不對」。